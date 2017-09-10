المؤشرات تحاول استغلال القوى الشرائية لمواصلة الصعود

محمد الأعصر

أسماء السيد



توقع محللون فنيون أن تواصل البورصة المصرية، حركتها الصاعدة خلال اﻷسبوع الجارى، بدعم من اﻷداء الجيد لبعض الأسهم القيادية والقطاع السياحى، مرجحين تحرك المؤشر الرئيسى egx30 نحو مستويات 13650 نقطة، ومؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 نحو 695 نقطة.



وسجل المؤشر الرئيسى خلال اﻷسبوع المنقضى، الذى اقتصر على 3 جلسات فقط، ارتفاعًا بـ %0.13 عند 13433 نقطة، بينما مالت تعاملات اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة إلى انخفاض بنسبة %0.48، إلى مستوى 689 نقطة، كما تراجع المؤشر اﻷوسع نطاقًا 100egx، بنسبة %0.02 ليصل إلى 1565 نقطة.



بلغ إجمالى قيم التداول نحو 2.6 مليار جنيه، وسجل رأس المال السوقى نحو705 مليار جنيه دون تغير، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 177.4 مليون جنيه، مقارنة بـ 81 مليون جنيه للعرب.



بدايةً توقع محمد اﻷعصر، خبير أسواق المال، أن تستكمل البورصة مسارها الصاعد خلال اﻷسبوع الجارى مرجحًا تحرك المؤشر الرئيسى نحو 13650 نقطة، بدعم من الحركة الجيدة ﻷسهم قطاع السياحة المدرجة بالثلاثينى، وعلى رأسها سهمى بورتو جروب والمصرية للمنتجعات السياحية، إضافة إلى سهم القلعة، وسهم بالم هيلز.



وحدد اﻷعصر مستهدفات اﻷسهم خلال الـ5 جلسات القادمة، بحيث يتحرك "بورتو جروب" نحو 0.49 جنيه، مقارنة بإغلاقه يوم الخميس الماضى عند 0.45 جنيه، صاعدًا بنحو %4.56، ورحج اتجاه سهم المصرية للمنتجعات السياحة عند 1.32 جنيه، وأنهى السهم تعاملات الخميس عند 1.18 جنيه، صاعدًا بنحو %6.3.



كما رجح اتجاه سهم القلعة للاستشارات المالية، نحو 1.50 جنيه، مقارنة بإغلاقه نهاية اﻷسبوع الماضى عند 1.33 جنيه، بارتفاع %3.9، واتجاه "بالم هيلز" نحو 3.15 جنيه، مقارنة بإغلاقه الخميس عند 2.99 جنيه، بارتفاع %2.



وتوقع "الأعصر" انتعاش أسهم القطاع السياحى فى ظل اﻷخبار الجيدة التى انتشرت بشأن إعلان روسيا استئناف حركاتها الجوية مع مصر، فى غصون فترة وجيزة .



كانت «المال» نشرت يوم اﻷربعاء الماضى، أن روسيا تبحث إعادة رحلاتها الجوية إلى مصر، ما يترتب عليه عودة حركة السياحة، وارتفعت إيرادات مصر من قطاع السياحة بنحو %170 لتسجل 3.5 مليار دولار فى أول 7 شهور من هذا العام الحالى، فى حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد %54.



يُذكر أن قطاع السياحة احتل المرتبة الثالثة بين القطاعات المدرجة فى البورصة، من حيث كمية التداول خلال الأسبوع الماضى، بكمية تداول بلغت 101.4 مليون ورقة مالية، بقيم 149.3 مليون جنيه .



من جانبه قال هشام حسن، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة أكيومن لتداول اﻷوراق المالية، أن القوة الشرائية ظهرت واضحة خلال الـ 3 جلسات الماضية، عقب أجازة عيد اﻷضحى، وهو مادفع المؤشرات لحركة صاعدة، إضافة إلى انتعاش قيم التداول مقارنة بالفترات السابقة .



وتوقع أن تستمر الحركة الصاعدة خلال الأسبوع الجارى، مرجحًا اتجاه المؤشر الرئيسى صوب مستويات 13500 نقطة، وتأكيد اختراقها سيدفع المؤشر للتحرك نحو مستويات 14000 نقطة، وعلى صعيد المؤشر السبعينى فقد استبعد أى حركة صاعدة له إلا فى حالة اختراق مستوى 720 نقطة.



وعلى صعيد اﻷسهم رجح اتجاه سهم التجارى الدولى نحو 84 جنيها، ثم 85 جنيها، مقارنة بإغلاقه الخميس الماضى عند 82.84 جنيه، صاعدًا بنحو %0.47.