طرح نهر الخير ببورصة النيل مطلع 2018

مؤشر النيل

❐ اقتنصت عقودًا بقيمة 6 ملايين جنيه.. وتخطط لرفعها إلى 45 مليوناً



مصطفى طلعت



تخطط شركة نهر الخير للتنمية والاستثمار والخدمات البيئية للانتهاء من إجراءات قيد الشركة ببورصة النيل، قبل نهاية العام الحالى، على أن يتم الطرح وبدء التداول على السهم مطلع العام المقبل.



أكد أحمد سيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لنهر الخير، أن شركته ستعقد جمعيتها العمومية نهاية الشهر الحالى، لاعتماد المركز المالى الأخير، كخطوة أخيرة من الإجراءات المطلوبة للقيد.



وأشار «سيد»، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إلى أن المستشار المالى يقوم حالياً بتحديد القيمة العادلة للسهم، ويتم التفاوض حاليا مع شركة سيجما كابيتال لتولى مهام الترويج للطرح، لكن لم يتم الوصول لاتفاق محدد.



يذكر أن شركة إف إى بى كابيتال للاستثمار تتولى رعاية قيد الشركة ببورصة النيل، فيما نجحت «إف اى بي» فى قيد وطرح شركة الاتحاد الصيدلى للخدمات الطبية والاستثمار خلال يوليو الماضى.



وأوضح أن الطرح سيمثل %20 من إجمالى الأسهم البالغة 70 مليونا، وتبلغ القيمة الاسمية 10 قروش للسهم بعد التجزئة من 10 جنيهات، وسيتم استخدام الحصيلة للتوسع فى النشاط واقتحام القطاع الخاص.



وفيما يتعلق بأنشطة الشركة، أكد أن شركته اقتنصت 3 عقود إدارة تخص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة التأمين الصحى، والصندوق الاجتماعى للتنمية، بقيمة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه.



ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن إجمالى تعاقدات الشركة بلغ 29 مليون جنيه خلال 2016، وتستهدف الوصول بها إلى 45 مليونا بنهاية العام الحالى.



من جانبه، قال أشرف فتحى، مدير علاقات المستثمرين بالشركة، إنه من المقرر تسلم تقرير القيمة العادلة للسهم من قبل شركة تريليون للاستشارات المالية نهاية الشهر الحالى، لتقديمها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأضاف أن القيمة العادلة المبدئية للسهم تتراوح بين 60 و75 قرشًا، فيما يتولى مكتب مبروك مهام الاستشارات القانونية لطرح الشركة، ويبلغ رأسمالها الحالى 7 ملايين جنيه.



ووفقا للموقع الإلكترونى لنهر الخير، توفر الشركه العديد من فرص العمل، إذ تضم الشركة مايقرب من 2000 عامل وادارى، وتحتل المركز الأول على مستوى الجمهورية فى وصول عدد المناقصات الحكومية والخاصة والفوز بها.



ويضم عملاء الشركة كلاً من البنك الأهلى المصرى، وهيئة الطاقة الذرية، وجامعة الأزهر، ومعهد تكنولوجى العاشر، ووزارة العدل، ومبنى النائب العام، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومديرية الشئون الصحية بالجيزة، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومصلحة الضرائب العقارية، والشركة المصرية للاتصالات.