التجارى الدولي يدرس تأسيس شركة للتمويل العقاري

البنك التجارى الدولى

محمد سالم وأحمد الدسوقي:



يدرس البنك التجارى الدولى تأسيس شركة متخصصة فى مجال التمويل العقارى، وقال أحمد عيسى الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك، أن الأمر مازال محل دراسة ولم يحصل حتى الآن على الموافقات الداخلية بمجلس الإدارة من أجل تقديم الأوراق للهيئة العامة للرقابة المالية.



وعن رأس المال المقترح أو موعد إطلاق الشركة الجديدة، قال عيسى فى حوار مع «المال»، إنه من المبكر جدًا الحديث عن ذلك الأمر.



وتمتلك 5 بنوك محلية هى «الأهلى، التعمير والإسكان، كريدى أجريكول، العربى الأفريقى الدولى، الأهلى المتحد» أذرعًا استثمارية فى مجال الرهن العقارى.



وتشترط هيئة الرقابة المالية ألا يقل رأسمال شركات القطاع المصدر عن 50 مليون جنيه، والمدفوع منه عند التأسيس عن 12,5 مليون، تلتزم الشركة باستكماله خلال سنة على الأكثر من تاريخ قيدها بالسجل التجارى، وألا يقل رأسمال شركة إعادة التمويل العقارى عن 250 مليونا، ولا يكون المدفوع منه عند التأسيس دون 125 مليون جنيه مصرى نقدًا، وأن تلتزم باستكماله خلال 3 سنوات على الأكثر.



وضخت الشركات أكثر من مليار جنيه فى الفترة من يناير وحتى يوليو 2017، مقابل 564 مليونًا خلال الفترة ذاتها من العام الماضى ليصل إجمالى التمويلات التى ضختها الشركات فى السوق منذ بدء النشاط وحتى يوليو 2017 إلى 7.9 مليار جنيه مقابل 6.3 مليار فى يوليو 2016، وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.



وسمح البنك المركزى المصرى، مؤخرا، للشركات بالانضمام لمبادرة التمويل العقارى التى تمنح قروضًا لمحدودى ومتوسطى الدخل بفائدة 7 و %8 على التوالى، وذلك عبر تخصيص شريحة بقيمة 500 مليون جنيه لشركة إعادة التمويل، تقوم بضخها عبر الشركات العاملة فى القطاع وفق شروط المبادرة.



وقال الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى – مصر إن مصرفه يركز خلال العام الجارى على نشاط التمويل العقارى لمحدودى الدخل فقط، وقد يتوسع بإقراض متوسطى الدخل بداية 2018، لافتًا إلى أن محفظة البنك فى مجال التمويل العقارى وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs تقدر بنحو 21 مليار جنيه.