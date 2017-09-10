3 ملايين دولار حجم أعمال إدراكى

الرئيس التنفيذي لشركة إدراكي 1

❏ مطالبات بتسعير الخدمات التكنولوجية بالجنيه



المال ــ خاص



قال محمد عبد الحميد، المدير التنفيذى وأحد مؤسسى شركة إدراكى، إن حجم أعمال الشركة بالسوق المحلية والخليج يصل إلى 3 ملايين دولار سنويا فى الوقت الحالى، مضيفا أن هناك خطة لزيادة تلك الأعمال الفترة المقبلة.



وأضاف عبد الحميد أن من أكبر الصعوبات التى تواجه شركات تكنولوجيا المعلومات فى الوقت الحالى هو ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة للعملاء بعد تعويم سعر صرف الدولار أمام الجنيه، حيث إن جميعها يتم بيعها بالدولار، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لتلك الأزمة أن يتم تسعير الخدمات بالجنيه المصرى لضمان استقرار الأسعار الفترة المقبلة.



جاء ذلك فى تصريحات على هامش الاحتفال بتوصيل نظام SAP لتجارة التجزئة، لصالح شركة البستان للتنمية العمرانية والسياحية "هايبر وان".



وأوضح أن مجموعة سلاسل هايبر وان اعتمدت على نظام SAP لما يتمتع به من إمكانية ربط جميع أنشطة الشركة بمختلف أقسامها ودمجها تحت نظام واحد، وهو ما يسهل عملية إدارة الشركة، إضافة إلى تسهيل عملية اتخاذ القرار لخدمة العملاء.



ويعتبر النظام الجديد لـ SAP هو أهم أنظمة الـ ERP وأحد المشاريع المعلوماتية، التى تم تصميمها لتنسيق كل المعلومات والأنشطة، التى تتعلق بالمؤسسة التى تستخدمه، حيث يعمل على دعم جميع العمليات الأساسية، لاتاحتها للعميل بكل سهولة، ومن أبرز تلك العمليات التى يقوم نظام الـ SAPبدعمها إدارة الإمدادات والأعمال التنفيذية، إضافة إلى الموارد البشرية والأمور المالية والعلاقات العامة أو العلاقات مع العملاء.

ويسمح النظام الجديد بإنشاء قاعدة بيانية تسمح لجميع الأقسام ذات العلاقة تخزين جميع الأعمال المختلفة التى تعمل عليها، بالإضافة إلى القدرة على استعادة المعلومات اللازمة والمخزنة، فى حين تعمل البرمجيات على أن تتيح للإدارة انتقاء واختيار النماذج التى تلزمها ثم تقوم بترتيبها ثم القيام بربطها مع نماذج الموردين.



وفى بعض الأحيان يتم اختيار بعض الأجزاء المحددة من نظام تخطيط الموارد فى المؤسسة حيث يجرى تطوير العديد من الواجهات الخارجية لبعض الأنظمة، ومن أبرز الأمثلة على هذا الأمر ما يتم استعماله فى بعض أنواع التجارة، فالتاجر يمتلك بعض التطبيقات التى تكون منفصلة عن بعضها البعض سواء للمنتجات أم للشؤون المالية لأماكن البيع المختلفة، وهو المفهوم الذى يهدف نظام ساب لتغييره عن طريق دمجها جميعا.



أما الموارد البشرية تتضمن عمليات فرعية مثل الرواتب والمستحقات المختلفة بالإضافة إلى تدريب الموظفين على أعمالهم المختلفة عدا عن إعداد القوائم، فى حين تضم العلاقات مع العملاء عمليات مثل المبيعات واللجان والتواصل مع العملاء وجميع الخدمات التى يتم تقديمها لهم، وغير ذلك من العمليات المختلفة.



يشار إلى أن لشركة "إدراكي" 4 أفرع فى 4 دول مختلفة، كما أن لديها سابقة أعمال ضخمة تحتوى على أكثر من 40 مشروعا فى 6 دول، فى مختلف الصناعات والقطاعات، تأسست عام 2010 ولها 3 مكاتب فى الخليج.



"وإدراكي" هى شريك بلاتينى لـ SAP ، وهو الأمر الذى يمكّنها من العمل مع أى شركة أو فى أى مشروع على مستوى العالم، وليس مناطق معينة فقط، وبدأت إدراكى العمل بـ ١٠ موظفين، ويعمل بها حاليا ١٢٠ موظفا على مختلف المستويات.