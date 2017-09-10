درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 10 سبتمبر

درجات الحرارة اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأحد، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.



وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتُسجل درجة الحرارة العظمى بالقاهرة 34 درجة والصغرى 25، والإسكندرية 30 والصغرى 24 ومطروح 30 العظمى 22 الصغرى.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج به من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية تكون شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج به من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى



القاهرة 25 34



وسط الدلتا 25 34



الإسكندرية 24 30



بلطيم 24 30



مطروح 22 30



السلوم 17 30



سيوة 20 34



بورسعيد 26 32



دمياط 26 32



العريش 22 32



رفح 18 32



الإسماعيلية 22 35



السويس 23 35



رأس سدر 25 34



نخل 19 34



نويبع 28 36



طابا 21 34



كاترين 17 36



الطور 25 32



شرم الشيخ 29 37



الغردقة 27 38



مرسى علم 28 36



الفيوم 25 35



بنى سويف 25 35



المنيا 23 36



أسيوط 21 36



سوهاج 24 39



قنا 24 41



الأقصر 25 42



أسوان 25 44



أبوسمبل 26 42



الوادى الجديد 23 40



شلاتين 26 38



أبو رماد 27 37



رأس حدربة 29 36



حلايب 29 36