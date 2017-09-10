حاكم دبي يشهد عقد قران بالـروبوت

وكالات:





أطلقت الإمارات خدمة إلكترونية تتيح عقد القران عن بعد، حيث شهد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، تفاصيل عقد قران اثنين من فريق العمل بمكتبه، عبر الخدمة الجديدة. وأوضح فيديو نشره حاكم دبى عبر حسابه على «تويتر» تفاصيل عقد القران، الذي جرى عبر روبوت يربط بين قاض في المحكمة، وأهل العروسين والشهود.





وظهر القاضى على شاشة روبوت، وتولى تلاوة تفاصيل عقد القران، ليردد العريس وولى العروس العبارات وراءه، وبعد إتمام عقد القران، قدم الروبوت شهادة الزواج المطبوعة.



وقال حاكم دبى: «المركز الجديد هدفه تجميع الخدمات في زيارة واحدة، وعبر بوابة واحدة، ومع موظف واحد يمثل 14 جهة حكومية».