EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
مكرم محمد أحمد: الإخوان إمامهم 70 عاما للنهوض
الأحد 10 سبتمبر 2017 12:05 ص
مكرم محمد احمد
أخر الأخبار
مكرم محمد احمد
أحمد الدسوقى:
أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، أن ثورة 30 يونيو قضت على جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن أمامهم 70 عاما للنهوض مرة أخرى.
وقال خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على قناة كسترا نيوز، إنه من السابق لأونه الحديث بأن قرار تخفيض المعونة الأمريكية سينفذ بشكل نهائى، مشيرا الى أن القرار الأمريكي معقد بسبب تعدد دوائر صنع القرار.
ولفت الى أن مصر تفكر جديا فى الانضمام لمجموعة البريكس نظرا لانها تربطها علاقات قوية مع دول المجموعة.
جماعة الإخوان
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا