مكرم محمد أحمد: الإخوان إمامهم 70 عاما للنهوض

أحمد الدسوقى:





أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونقيب الصحفيين الأسبق، أن ثورة 30 يونيو قضت على جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أن أمامهم 70 عاما للنهوض مرة أخرى.





وقال خلال لقائه ببرنامج "المواجهة"، على قناة كسترا نيوز، إنه من السابق لأونه الحديث بأن قرار تخفيض المعونة الأمريكية سينفذ بشكل نهائى، مشيرا الى أن القرار الأمريكي معقد بسبب تعدد دوائر صنع القرار.



