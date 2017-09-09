عمرو أديب: مصر ليست بحاجة إلى المعونة الأمريكية

أحمد الدسوقى:





أكد الإعلامى عمرو أديب، أن مصر ليست بحاجة الى المعونة الأمريكية حتى تتوقف أمريكا عن التحكم فينا، مضيفا:"مش بنحب حد يتحكم فينا أو يلوى دراعنا".





وطالب أديب خلال برنامجه "كل يوم"، الجانب المصرى بأن يجعل علاقته بأمريكا مثل علاقته بأى دولة اخرى بالعالم ، مؤكدا أن الجانب الامريكى عنده شيزوفرنيا يضع يده فى يد الدولة فى المناورات العسكرية من جانب ثم ينتقدها لعدم احترامها حقوق الانسان من جانب آخر.



