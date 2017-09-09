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اقتصاد وأسواق
عمرو أديب: مصر ليست بحاجة إلى المعونة الأمريكية
السبت 09 سبتمبر 2017 11:32 م
عمرو أديب - كل يوم
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عمرو أديب - كل يوم
أحمد الدسوقى:
أكد الإعلامى عمرو أديب، أن مصر ليست بحاجة الى المعونة الأمريكية حتى تتوقف أمريكا عن التحكم فينا، مضيفا:"مش بنحب حد يتحكم فينا أو يلوى دراعنا".
وطالب أديب خلال برنامجه "كل يوم"، الجانب المصرى بأن يجعل علاقته بأمريكا مثل علاقته بأى دولة اخرى بالعالم ، مؤكدا أن الجانب الامريكى عنده شيزوفرنيا يضع يده فى يد الدولة فى المناورات العسكرية من جانب ثم ينتقدها لعدم احترامها حقوق الانسان من جانب آخر.
وتابع:"إيه المانع إن مصر تقطع المعونة الأمريكية للحفاظ على الكبرياء المصري واحنا مش عايزين حاجة من حد".
مصر
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