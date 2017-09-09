جمارك السخنة تضبط كمية 2400 شيشة إلكترونية

مها أبوودن:



وتمت عملية الضبط بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة الحركة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمي أبو الحسن ومباحث الميناء باعتزام شركة ع. للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة داخل مشمول البوليصة رقم 6146105560حاوية رقم CCLU7685705 واردة من الصين مشمول البيان الجمركي رقم 24394 لعام 2017 باسم شركة أ . للإستيراد والتصدير ومشموله طبقا للمستندات عبارة عن 670 كرتونة بافتة طفل.