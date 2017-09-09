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نقل وملاحة
جمارك السخنة تضبط كمية 2400 شيشة إلكترونية
السبت 09 سبتمبر 2017 11:22 م
ميناء السخنة
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ميناء السخنة
مها أبوودن:
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمي أبو الحسن من ضبط محاولة تهريب ٢٤٠٠ شيشة الكترونية ومستلزماتها بالمخالفة للقانون.
وتمت عملية الضبط بناء على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة الحركة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي عمليات بالمنطقة الشرقية برئاسة حلمي أبو الحسن ومباحث الميناء باعتزام شركة ع. للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة داخل مشمول البوليصة رقم 6146105560حاوية رقم CCLU7685705 واردة من الصين مشمول البيان الجمركي رقم 24394 لعام 2017 باسم شركة أ . للإستيراد والتصدير ومشموله طبقا للمستندات عبارة عن 670 كرتونة بافتة طفل.
وتم تشكيل لجنة جمركية مشتركة لكشف مشمول البيان وبالكشف الفعلي للمشمول تبين وجود 2400 شيشة إلكترونية ماركات مختلفة منشأ الصين و2 كرتونة مستلزمات للشيش الإلكترونية المحظور استيرادها بالمخالفة لما هو وارد بالمستندات.
قرر سمير عبد الستار مدير عام جمارك السخنة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
مصلحة الجمارك
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