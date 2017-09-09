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اقتصاد وأسواق
لميس الحديدى: السيسى الرئيس المقبل
السبت 09 سبتمبر 2017 11:11 م
لميس الحديدى
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لميس الحديدى
أحمد الدسوقى:
توقعت الاعلامية لميس الحديدى، فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية المقبلة باكتساح، مؤكدة ضرورة وجود مرشحين اخرين امامه.
وقالت الحديدى خلال برنامجها "هنا العاصمة"، إن المادة الخاصة بالرئاسة فى الدستور الحالى لا تحتاج الى تعديل ولكنها اشارت الى ان هناك مواد اخرى بالدستور بحاجة ملحة لتعديل دون ان تذكر ايا منها.
وتابعت:"على مرشحى الرئاسة القادمة خوض الانتخابات امام الرئيس السيسى دون خوف وقلق من تجريح وحملات تشويه".
السيسي
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