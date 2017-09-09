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اقتصاد وأسواق
جمارك البريد المصري تضبط 160 جرامًا من الهيروين
السبت 09 سبتمبر 2017 10:47 م
هيروين
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هيروين
كتبت مها أبوودن
أحبط رجال جمارك البريد المصرى برئاسة علوى حافظ مدير جمرك الورديات تهريب ١٦٠ جراما من مخدر الهيروين الممنوع تعاطية أو تداوله طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 والمعدل بالقانون 122 لسنة 1989.
ففى أثناء قيام الوردية الرابعة بجمرك البريد المصرى برئاسة أيمن مكاوى مدير الوردية بإنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود الجمركية الواردة من الخارج تم الاشتباه فى مشمول أحد الطرود الشخصية الواردة من الصين بوزن 1.1 كيلو وطبقا للمستندات المقدمة يحتوى على تحف للزينة وأدوات مائدة من الخشب.
وبفتح القطع الخشبية المصمته بعدة يدوية تلاحظ أن بداخلها 3 أكياس بلاستيك شفافة وأن كيسين منها يحتويان على بودر بيضاء اللون بوزن إجمالي 160 جراما، ويشتبه أن يكون لمخدر الهيروين أما الكيس الثالث يحتوي على بودرة صفراء اللون بوزن 100 جرام.
وبالعرض على وحدة مباحث المخدرات بميناء القاهرة الجوي أكدت أن البودرة البيضاء بوزن 160 جرام هى لمادة الهيرويين المخدرة أما الكيس الثالث (البودر الأصفر) فإنه لبن بودرة وقام الراسل بوضعها لتضليل رجال الجمارك.
وقرر عبدالمنعم عليوة مدير عام جمارك الطرود البريدية اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى وإبلاغ النيابة العامة المختصة.
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