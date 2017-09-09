أجندة الأحداث السياسية الأحد 10 سبتمبر

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



البرلمان

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوى الإعاقة في مجلس النواب، برئاسة عبدالهادي القصبي، اجتماعين هذا الأسبوع لبحث قضية الأسرة من كل الجوانب والزيادة السكانية وأثرها على تنمية المجتمع، وتبدأ اللجنة أولى اجتماعاتها غدا الأحد، بمشاركة نواب اللجنة لبحث سبل مواجهة الزيادة السكانية بما لا يؤثر على التنمية، وتأتي اجتماعات اللجنة، في إطار خطة عملها خلال الإجازة البرلمانية، والتي وضعت قضايا الأسرة والزيادة السكانية أولوية لديها، على أن يعقب هذه الاجتماعات جلسات حوار مجتمعي في ذات الشأن.



تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اجتماعًا، الأحد، للاستماع إلى شرح وزير التعليم طارق شوقي، بخصوص تطوير المنظومة التعليمية، ويأتي ذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد في 24 سبتمبر، كما يناقش الاجتماع ما صدر عن وزير التربية والتعليم، من تصريحات تجاه المعلمين ووصفه لبعضهم بأنهم "حرامية".

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي اجتماعين هذا الأسبوع لبحث قضية الأسرة من كل الجوانب والزيادة السكانية وأثرها على تنمية المجتمع، ومن المنتظر أن يكون الاجتماع الأول غدا الأحد، فيما يكون الاجتماع الثاني يوم الاثنين لعرض استراتيجية وأهداف المجلس القومي للسكان، وما تم تنفيذه على أرض الواقع من هذه الاستراتيجية.



وزراء وحكومة

أناب الرئيس عبدالفتاح السيسي الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للمشاركة في فعاليات القمة الأولى لمنظمة التعاون الإسلامى للعلوم والتكنولوجيا، التي ستعقد غدا الأحد وعلى مدار يومين في مدينة أستانة بكازاخستان تحت عنوان (العلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي)، ومن المقرر مشاركة ما يقرب من 20 رئيس دولة ورؤساء حكومات الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي والمراقبين، فضلا عن عدد من قادة المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات الإنمائية والأمين المساعد لمنظمة التعاون الإسلامى ومدير عام منظمة اليونسكو، وتهدف القمة إلى حل جميع المشكلات والتحديات التي تواجهها الأمة الإسلامية في مجال الأمن الغذائى والطاقة عن طريق العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وإعادة التفكير في الدور التاريخي للأمة الإسلامية في مجال التحديث العلمي والتكنولوجي للمجتمع الدولي، وتعزیز مبادئ التعاون والتضامن بین جمیع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.



أعلنت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عن بدء المرحلة الثانية لتنفيذ حملات الكشف على العمال ومعاونى الخدمات بالمدارس، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، اعتبارًا من غدًا الأحد، بجانب استمرار حملات الكشف على سائقى الحافلات المدرسية مع دخول العام الدراسى الجديد، والتى حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ووقع الكشف على 3536 سائقًا بالمدارس خلال العام الدراسى الماضى، واكتشاف 123 حالة تعاطى بنسبة 3.5% بعدما كانت 7.6% خلال عام 2015/2016، وخلال عام 2014/2015 كانت النسبة 12٪‏، جدير بالذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، التابع لوزيرة التضامن، نفذ حملات الكشف على العمال ومعاونى الخدمات بالمدارس فى المرحلة الأولى، حيث تم الكشف على 1972 حالة من معاونى الخدمات بالمدارس بمحافظتى القاهرة والجيزة.



تبدأ وزارة القوى العاملة، غدا الأحد، وحتى الخميس المقبل، قبول طلبات 510 راغب في العمل على 9 مهن بـ(3) شركات للتجارة والمقاولات، والمباني، والمرطبات بإحدى دولة الخليج، برواتب بعملة دولة العمل توازي من 6 آلاف إلى 15 ألف جنيه مصري تقريبا ، فضلا عن توفير المسكن والمواصلات، وتذكرة السفر والبدلات والإضافي، وسائل الانتقال الداخلية، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.



وأوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل "قسم تلبية الاحتياجات بالخارج"، بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، خلال الفترة المشار إليها، وذلك بالسيرة الذاتية ، ومرفقا بها صورة من جواز السفر واضحة (ملونة)، ساري لمدة 3 سنوات، وحضور المقابلة بالجواز الأصلي، وشهادات التخرج، والخبرة، وصورة شخصية حديثة، ويفضل خبرة في مشاريع المدني والكهرباء، خصوصا في دول الخليج، ولن تقبل أى طلبات غير مستوفاه أو مقابلة أي مرشح غير مطابق للشروط المذكورة.



أحزاب ومجتمع مدنى ونقابات

ينعقد المؤتمر السنوي للمحامين بمدينة بورسعيد، برئاسة النقيب سامح عاشور، وبمشاركة 3150 محاميا، غدا الأحد، تحت شعار "قانون الإجراءات الجنائية الجديد لمواجهة الفساد والإرهاب ولتأكيد دولة القانون"، وتقام الجلسة الافتتاحية في تمام الساعة الثامنة مساءً بالسرادق المقام أمام قرية النورس، فيما تقام فعاليات اللجان، على مدار اليومين الثاني والثالث، حيث تقام فاعليات 4 لجان بقرية النوس، ولجنتين بالأكاديمية البحرية في بورفؤاد، من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الرابعة عصرا ، وأصدر نقيب المحامين، عدة ضوابط للمؤتمر أهمها عدم استقبال أي عدد يزيد عن المخصص لكل نقابة فرعية ووفقا للعدد المحدد في الخطاب المرسل من الأمانة العامة لكل فرعية، والتنبيه بعدم اصطحاب الأطفال إلى المؤتمر أيا كانت أعمارهم، وعدم اصطحاب الأزواج والزوجات من غير المحامين أو المشاركين رسميا بالمؤتمر ، كما تضمنت الضوابط أن النقابة الفرعية التي يقل بها عدد المحاميات فيها عن 5 يتم تسكينهم بفنادق وليس في القرى، مشددا على أنه لا مجال لتبديل أو تغيير الأماكن المخصصة لأي نقابة بعد إجراء عمليات التخصيص.



يعقد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، غدًا الأحد، اجتماعا تحضيريا مع مقررات فروع المجلس بالمحافظات ، ويأتى الاجتماع فى إطار استعدادات المجلس لعقد مؤتمر وطنى بشكل متوازي بجميع فروع المجلس بمحافظات الجمهورية بعنوان "المرأة صانعة السلام.. معاً ضد التطرف والإرهاب"، والمزمع عقده فى العشرين من شهر سبتمبر الحالى، جدير بالذكر أن الاجتماع مع مقررارت الفروع يتضمن أيضاً مناقشة حملة طرق الأبواب التى نفذها المجلس بجميع محافظات الجمهورية بهدف التوعية، بالإضافة إلى مناقشة دور المجلس فى استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات، وما تم إنجازه حتى الآن فى مبادرات الفروع التى أطلقها المجلس بجميع محافظات الجمهورية بمناسبة عام المرأة المصرية 2017.



ينعقد الملتقى السنوي لطلاب ومهندسي مصر، الذي تنظمه رابطة شباب المهندسين بالجمعية العلمية لمهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE غدًا، برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، يهدف الملتقى إلى المساهمة في تطوير المنتج المصري والعربي، وتسليط الضوء على الحلول المبدعة والمبتكرة لدى شباب المهندسين، ومواكبة ما يدور من أحداث في مصر وذلك من خلال معرضٍ لمشروعات التخرج والمسابقات وبرنامج المحاضرات وورش العمل.



تعقد الهيئة الوطنية للصحافة، اجتماعًا عاجلًا ، ظهر الأحد برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر؛ للرد على التقرير الذي اصدرته منظمة هيومن رايتس ، وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تناشد القوى والتيارات السياسية والمجتمع المدني، بالتصدي لهذه الحملة المشبوهة، التي تأت في وقت تحقق فيه قوات إنفاذ القانون نجاحا كبيرا في التصدي للجماعات الإرهابية وافشال مخططاتها ، وأكدت أن هذه المنظمة تروج للفكر الإرهابي، وتدس أنفها في الشأن الداخلي لدول ذات سيادة، ما يستوجب إعداد ملفات قانونية للمطالبة بمحاكمتها أمام المحاكم الدولية المختصة، وكشف مخططاتها التآمرية التي تستهدف تعكير الأمن والاستقرار في الدول المستهدفة، دون أدلة أو أسانيد، وتعتمد على أقوال مرسلة تستقيها من عناصر الجماعات الإرهابية أنفسهم.



أخرى

تنطلق غدًا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، للتحضير لأعمال الدورة العادية رقم 148 على مستوى وزراء الخارجية، يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة جيبوتى ، يتضمن مشروع جدول أعمال الدورة 148 لمجلس جامعة الدول العربية، والمقرر رفعه من قبل المندوبين الدائمين إلى وزراء الخارجية، 27 بندا تشمل تقرير الأمين العام للجامعة العربية حول نشاط الأمانة العامة وإجراءات تنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (147 – 148)، والتقرير نصف السنوى لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات حول متابعة تنفيذ قرارات قمة عمان 2017 ، وأيضا قضية فلسطين والصراع العربى الإسرائيلى وتطورات الوضع فى كل من سوريا وليبيا واليمن، واحتلال إيران للجزر العربية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربى ، كما يتضمن مشروع جدول الأعمال كذلك بنودا حول التدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، واتخاذ موقف عربى موحد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ودعم السلام والتنمية فى جمهورية السودان ودعم جمهورية الصومال الفيدرالية، ودعم جمهورية القمر المتحدة، والحل السلمى للنزاع الجيبوتى الأريتري، ودعم النازحين داخليا فى الدول العربية والنازحين العراقيين بشكل خاص.



تحتفل سفارة طاجيكستان بالقاهرة بيوم الاستقلال الوطنى الذى يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام غدا الأحد بحضور عدد من رجال السياسة والإعلام ، وتقيم جمهورية طاجيكستان احتفالات فى التاسع من سبتمبر من كل عام إحياء لذكرى التاسع من سبتمبر بالعام 1991 حين تم انفصال الجمهورية عن الاتحاد السوفييتى رسميا وأعلن المجلس الأعلى الطاجيكى استقلال الدولة.