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وزير الزراعة يحيل المسئولين عن مزرعة أوشيم للتحقيق
السبت 09 سبتمبر 2017 06:25 م
الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
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الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الجديد
وزير الزراعة يتفقد مشروع إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية
الصاوي أحمد
قرر الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة كافة المسئولين والعاملين بمزرعة كوم أوشيم والتابعة لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية للتحقيق العاجل، بسبب عدم الانضباط.
جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة للمزرعة، والتي قام بها على هامش زيارته لمحافظة الفيوم لافتتاح موسم جني محصول القطن.
وقال البنا إن تلك المزرعة كانت المصدر الرئيسي لشتلات الزيتون في مصر، كذلك بها معصرة لزيت الزيتون، لعمل قيمة مضافة للزيتون، ومن ثم رفع قيمته الاقتصادية.
وأكد وزير الزراعة على ضرورة استغلال تلك المزرعة الاستغلال الأمثل، وتنمية مواردها، حيث كلف رئيس مركز البحوث الزراعية بوضع خطة عاجلة لتطوير المزرعة والنهوض بإنتاجها من المحاصيل الحقلية والبستانية والمشاتل، فضلاً عن تطوير كافة المزارع التابعة لقطاع الإنتاج.
كما قام البنا بزيارة مفاجئة إلى مشروع إنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية التابع لمركز البحوث الزراعية، والذي ينتج بيض مخصب ومعقم خالي من أي عدوى أو ملوثات طبقا للمواصفات الأوروبية، بالوسائل التكنولوجية المتقدمة.
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية هذا المشروع باعتباره الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط والثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا، لافتا الى أن البيض الخالي من المسببات المرضية يستخدم في إنتاج معظم اللقاحات البيطرية وبعض اللقاحات الآدمية، فضلا عن إنتاج المواد المشخصة للأمراض الفيروسية ودراسة خواص الفيروسات وإكثارها.
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