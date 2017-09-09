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استثمار
بعد 12 عاما..سنمار الهندي يتملك أرض مصنعه ببورسعيد
السبت 09 سبتمبر 2017 05:36 م
توقيع عقد سنمار بورسعيد
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توقيع عقد سنمار بورسعيد
أمانى العزازى
حسمت لجنة فض المنازعات بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، أحقية مصنع "تى ايه سنمار" الهندى في تملك أرض المشروع الذى يقع على مساحة ٣٠٠ ألف متر مربع جنوب بورسعيد بعد ١٢ عاما على تشغيل المصنع وتصدير منتجاته من الكيماويات.
وقع عقد التملك من الجانب المصري، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.
وعقب التوقيع، قال محافظ بورسعيد، إن جملة الاستثمارات التى ضخها المصنع بالمنطقة الصناعية في جنوب بورسعيد بلغت حتي الآن مليار و300 مليون جنيه، مشيرا إلى أن التوسعات المستقبلية تتكلف 300 مليون دولار.
وأوضح المحافظ أن المصنع يوفر حوالي 3000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأكد أن "مثل هذا المصنع يضع بورسعيد علي الخريطة العالمية لكبرى المصانع في العالم".
وأشار إلى أن ذلك بمثابة رسالة لأصحاب المشروعات لنثبت لهم أن المشروعات الجادة سيتم تمليكها، نافيا أي دور للمصنع في تلوث بحيرة المنزلة أو قناة الاتصال.
ويذكر قائمون في المشروع الهندي في هذا الصدد، أن المعالجة البيئية لمياة الصرف الصناعي الناتجة من المصنع يتم معالجتها داخل المصنع لويعاد استخدامها مرة أخرى
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