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ثقافة وفنون
شرم الشيخ للمسرح الشبابي يبدأ تلقى المشاركات
السبت 09 سبتمبر 2017 05:18 م
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
أخر الأخبار
مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي
سلوى عثمان
أعلنت إدارة مهرجان " شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي" اليوم السبت، عن بداية تلقي استمارات الفرق العربية والأجنبية الراغبة فى المشاركة ضمن فاعلياته القادمة.
وأوضحت الإدارة أنها ستسمر في تلقي المشاركات حتى بداية شهر يناير القادم، وذلك قبل 3 أشهر من انطلاق المهرجات فى الفترة من 1 إبريل إلى 9 إبريل 2018.
ووضعت إدارة المهرجان شروطا يجب توافرها للعروض الراغبة في المشاركة وهي "ألا يزيد مدة العرض عن ساعة ونصف الساعة، وألا يزيد عدد أفراد كل فرقة عن 10 أشخاص، وأن تكون الأولوية للعروض التى تتميز بفضاء مختلف وتعتمد على الحلول المبتكرة للفضاءات المختلفة، وأن يكون العرض متوائما مع أفكار الشباب في جميع أنحاء العالم، وأن تكون العروض المشاركة الأولوية فيها للمخرجين والمؤلفين الذين لا يزيد أعمارهم عن 40 عاما".
ونوهت إدارة المهرجان إلى أنها ستتحمل تكلفة الإقامة والانتقالات الداخلية والفرق تتحمل تذاكر الطيران.
كما أعلنت إدارة المهرجان عن بداية التحضير لإحياء ذكري شهداء المسرح المصري، والذي تقام ذكراه في الخامس من سبتمبر كل عام وهى الذكري الثانية عشر على رحيل كوكبة من صناع ومبدعى المسرح المصرى الذين وافتهم المنية فى حريق مسرح ببنى سويف عام 2005 .
وأشارت د. إنجى البستاوى، المدير التنفيذى للمهرجان إلى أنها بصدد دراسة بعض الملفات ومنها كيفية تكريم بعض أو كل تلك الأسماء المسرحية من شباب المسرح المصرى الذين وافتهم المنيه فى هذا الحادث الأليم .
كما اختار المهرجان مؤخرا، الدكتور سامي الجمعان، المسرحي السعودي والكاتب والباحث ورئيس قسم الاتصال والإعلام بكلية الآداب بجامعة الملك فيصل في عضوية اللجنة العليا للمهرجان .
كانت الدورة الثانية للمهرجان والتي أقيمت العام الماضي في نفس التوقيت حملت اسم المخرج والممثل الراحل كرم مطاوع ، وحلت دولة تونس كضيف شرف للمهرجان.
وينظم المهرجان جمعية نادي المسرح المصري للثقافة والفنون بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة وهيئة تنشيط السياحة المصرية.
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