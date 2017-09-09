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عقـــارات
إزالة عمارات آيلة للسقوط بمشروع التعاونيات بالقاهرة الجديدة
السبت 09 سبتمبر 2017 04:48 م
تعاونيات الأسكان 4
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تعاونيات الأسكان 4
بدور إبراهيم:
صرح اللواء حسام رزق، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بأنه بدأ صباح اليوم فى إزالة عدد من العمارات غير الآمنة، والآيلة للسقوط، بمشروع الهيئة بمنطقة القطامية بمدينة القاهرة الجديدة.
وأضاف أن العمارات كلها هياكل خرسانية، وغير مأهولة بالسكان، وهناك تقارير صدرت من كليتى هندسة القاهرة وعين شمس، أكدت عدم سلامتها وخطورتها الداهمة على أرواح المواطنين والممتلكات.
وأوضح أن باقى عمارات المشروع، والتى بها سكان، وصادر لها قرارات إزالة أيضا لخطورتها الداهمة، وعدم سلامتها إنشائيا، يتم حاليا التنسيق بين وزارة الإسكان، ومحافظة القاهرة، لتوفير وحدات سكنية بديلة للجادين والمستحقين لنقلهم إليها.
وأكد أن العمارات المأهولة المقرر إزالتها تم اقتحامها ممن يسكنها حاليا فى فترة الانفلات الأمنى بعد ثورة يناير، وبالتالى لا يملكون أى سند ملكية أو إيجار، والبعض غُرر بهم ممن تعدوا على تلك الوحدات.
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