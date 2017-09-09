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ثقافة وفنون
مناقشة صعوبات الترجمة بمعرض موسكو للكتاب
السبت 09 سبتمبر 2017 02:21 م
معرض موسكو الدولي
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معرض موسكو الدولي
علي راشد
عقدت مائدة مستديرة حول صعوبات الترجمة ومشكلاتها وحلولها -أمس- ضمن فعاليات معرض موسكو الدولي للكتاب، الذى تشارك فيه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 6 إلى 10 سبتمبر.
وشارك فيها مجموعة من كبار المستشرقين والمترجمين من روسيا والعراق وسوريا، ومن مصر شاركت الدكتورة سهير المصادفة، رئيس قطاع النشر بالهيئة المصرية العامة للكتاب، بمداخلة حول العلاقات الثقافية المصرية الروسية بداية من أوائل القرن العشرين عندما كانت روسيا تدعم الترجمة دعما كاملا وعبر دور نشرها العملاقة آنذاك "رودجا و بروجرس" مما أتاح للعالم العربي قراءة آباء الأدب الروسي الكلاسيكي، مثل جوجول وتشيخوف ودوستويفسكي وبولجاكوف وإيتماتوف وتالستوي وبوشكين.
وأكدت المصادفة أن العالم العربي مازال يقرأ هذه الروائع حتى الآن، ولكن يسأل عن الأدب الروسي المعاصر فالعالم العربي لا يعرف شيئا عن المشهد الأدبي الروسي المعاصر، ومن الناحية الأخرى لا يعرف الروس شيئا عن المشهد الأدبي المصري المعاصر.
وأضافت المصادفة أنه رغم تثمين الجانب الروسي لجهود الترجمة في مصر الرسمية والخاصة بداية من مشروع الألف كتاب الأول والثاني وسلسلة الجوائز ومكتبة الأسرة والنشر العام في الهيئة المصرية العامة للكتاب، والمركز القومي للترجمة إلا أن مصر وروسيا تطمحان إلى مد المزيد من الجسور الثقافية فكلتا البلدين تمتلكان حضارة ضاربة في جذور التاريخ والمشهد الأدبي لديهما أكثر ثراء مما يتم ترجمته.
وأشارت المصادفة إلى أهمية التعاون بين العديد من المؤسسات في مصر والعالم العربي، مثل جامعة الدول العربية وكليات اللغات قسم اللغة الروسية وكذلك مكتبنا الثقافي في موسكو، بالإضافة إلى تدشين بنك معلومات لكل ما تم إنجازه حتى هذه اللحظة.
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