اتحاد المستثمرين يناقش ضوابط تشغيل المناطق الحرة الخاصة

الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين

أحمد اللاهونى



يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، الأربعاء المقبل، اجتماعًا، برئاسة محمد فريد خميس، لمناقشة الضوابط الجديدة لتشغيل المناطق الحرة الخاصة بقانون الاستثمار، ودورها في المرحلة المقبلة، والموقف النهائي لسفر البعثة التجارية إلى تنزانيا.



وقال الاتحاد، فى بيان له اليوم: إن الاجتماع سيناقش أيضًا إجراءات استكمال ميناء سفاجا البحري، وإنشاء ميناء جاف ومنطقة حرة بسوهاج، وآخر المستجدات منح التراخيص الصناعية في ضوء اللائحة الجديدة لتيسير منح التراخيص الصناعية.



وأشار الاتحاد، إلى أنه سيتابع شكاوى الغاز المقدمة من جمعيات المستثمرين، وما تم تنفيذه لاستكمال الدراسات التنفيذية لمشروع تنمية غرب مصر.