مباريات الأسبوع.. ديربي كاتالونيا وعودة الأهلى والزمالك الأبرز

مباريات الدورى الأوروبى سبتمبر 2017



- قمة ساخنة بين لاتسيو وميلان.. و"شتاينهاوس" تدخل تاريخ البوندزليجا

- انطلاق دور المجموعات للتشامبيونزليج بمواجهات ملتهبة



على المصرى



تعود عجلة دوران الدرويات الأوروبية الكبرى للدوران بعد انتهاء الأجندة الدولية، وأسبوع تصفيات كأس العالم فى القارات الست، وتشهد بعض الدوريات مباريات جماهيرية كبيرة، وديربيات كبرى، ومواجهات مبكرة بين الكبار.



ويخوض المحترفون المصريون لقاءات متفاوتة فى تلك الجولة، سواء فى الدوريات الأوروبية الكبرى، أو فى المسابقات العربية التى يلعبون لها، ونستعرض فى التقرير التالى، أبرز لقاءات الأسبوع فى الدوريات الخمس الكبرى، وفى دورى أبطال أوروبا، وفى الدوريات العربية.



الدوري الإنجليزي



تنطلق المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمواجهة حماسية اليوم السبت، بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول، في ظل الأداء الهجومي الذي يقدمه الفريقان مطلع الموسم، لكن المدربين الإسباني جوسيب جوراديولا المدير الفنى للسيتي، والألماني يورجن كلوب نظيره فى ليفربول، سيواجهان هذا الموسم ضغط ترجمة عروضه فريقيهما الجميلة إلى نتائج إيجابية والقاب.



ويأمل المدربان في استعادة لاعبيهما التركيز بعد انتهاء نافذة تصفيات كأس العالم، إذ يملكان 7 نقاط من 3 مباريات بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد "المتصدر"، وتعول جماهير الأنفيلد كثيرا على الدولى المصرى محمد صلاح، الذى قاد الفراعنة للعودة لصدارة المجموعة الخامسة، فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.



ويرغب مانشستر يونايتد في الحفاظ على شباكه النظيفة، عندما يحل على ستوك سيتى "الحادي عشر"، وحقق لاعبو الشياطين الحمر ثلاثة انتصارات متتالية حتى الآن على وست هام يونايتد وسوانزي سيتى وليستر سيتى.



ويستقبل آرسنال اليوم السبت بورنموث، بعدما تعرض المدفعجية لخسارتين متتاليتين من ستوك سيتي وليفربول، وقد يعتمد الفرنسى آرسين فينجر المدير الفنى للآرسنال، على محمد الننى أساسيا فى تلك المواجهة، سواء فى الدفاع أو الوسط.



وتبرز في المرحلة مواجهة توتنهام مع مضيفه إيفرتون اليوم السبت، ويحل تشيلسي "حامل اللقب"، ضيفا ثقيلا على ليستر سيتى، وفي باقي المباريات، يلعب السبت، ساوثمبتون مع واتفورد، وبرايتون مع وست بروميتش، والأحد، بيرنلي مع كريستال بالاس، سوانزي سيتى مع نيوكاسل يونايتد، والاثنين وست هام يونايتد مع هادرسفيلد.



الدورى الإسبانى



تشهد كاتالونيا مباراة ديربي بين برشلونة وإسبانيول، فيما يستقبل ريال مدريد "حامل اللقب" ليفانتي في المرحلة الثالثة، وتتركز الأنظار اليوم السبت، على مواجهة الفريق الكتالونى، والذي يتوقع أن يدفع بلاعبه الجديد الفرنسي عثمان دمبيلي، وعرف البارسا فترة انتقالات متعثرة.



وفي العاصمة، يأمل الفريق الملكي في تعويض سريع لتعادله الأخير مع فالنسيا 2-2، عندما أنقذه ماركو أسنسيو في الدقائق الأخيرة، ويخوض أتلتيكو مدريد القوي وصاحب أربع نقاط، مباراة صعبة جداً على أرض فالنسيا، الذي يتساوى معه بعدد النقاط.



وفي باقي المباريات، يلعب السبت إشبيلية مع إيبار، والأحد أتلتيك بلباو مع جيرونا، وريال سوسييداد مع ديبورتيفو لاكورونيا، وسيلتا فيجو مع ألافيس، وفياريال مع ريال بيتيس، والاثنين، مالاجا مع لاس بالماس، وأفتتحت المرحلة أمس الجمعة، بسقوط ليجانيس "المتواضع"، وفقد الصدارة بتلك الخسارة، على أرضه أمام خيتافي، الذى أحرز فوزه الأول بعد صعوده إلى الليجا.



الدورى الألمانى



يتطلع بايرن ميونيخ "حامل اللقب" وغريمه بوروسيا دورتموند، عن مواصلة إنطلاقتهما القوية، عندما يتواجهان اليوم السبت، مع هوفنهايم وفرايبورج على التوالي في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني.



وفي المباريات الأخرى، يلعب اليوم السبت، بوروسيا مونشنغلادباخ مع آينتراخت فرانكفورت، وفولفسبورج مع هانوفر، وماينز مع باير ليفركوزن، وأوجسبورج مع كولن، على أن يلتقي غدا الأحد، هيرتا برلين مع فيردر بريمن، وشالكه مع شتوتجارت، وأنطلقت المرحلة أمس الجمعة، بسقوط هامبورج أمام ضيفه لايبزيج بهدفين نظيفين.



وستدخل الحكمة بيبيانا شتاينهاوس "38 عاما"، تاريخ البوندزليجا، حيث ستصبح أول سيدة تدير إحدى مباريات البطولة، بعدما عينها الاتحاد الألماني، لإدارة لقاء هيرتا برلين مع ضيفه فيردر بريمن، وتولت شتاينهاوس إدارة مباريات دوري الدرجة الثانية الألماني منذ عشرة أعوام.



وأدارت شتاينهاوس "38 عاما"، العديد من المباريات الهامة في مسابقات الكرة النسائية خلال مسيرتها، من ضمنها نهائي كأس العالم عام 2011، ونهائي دورة الألعاب الأوليمبية عام 2012 بلندن، ونهائي دوري أبطال أوروبا هذا العام، واختيرت ضمن 24 حكماً بالبوندزليجا لإدارة مباريات الموسم في شهر مايو الماضي.



الدورى الإيطالى



يختبر يوفنتوس قوته أمام ضيفه كييفو فيرونا، اليوم السبت، في افتتاح المرحلة الثالثة من الدوري الإيطالي، ويعد فريق السيدة العجوز أقوى المرشحين للحفاظ على لقبه، في ظل الترسانة القوية التي يملكها أليجري.



وتأجلت المباراة التي كانت مقررة اليوم السبت بين سامبدوريا وضيفه روما، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقعة في جنوى، وأطلقت السلطات حالة تأهب فى ليجوريا بسبب العواصف الرعدية والأمطار المتوقعة مساء السبت والنصف الأول من يوم الأحد في هذه المنطقة من شمال غرب إيطاليا.



وتقام غدا الأحد، سعبة لقاءات، حيث يلعب نابولي مع بولونيا، وتتركز الأنظار على مباراة ميلان مع مضيفه لاتسيو، أما جاره إنتر فيستضيف سبال الصاعد والذي حقق إنطلاقة لافتة بأربع نقاط من مباراتين، ويتلقى أتالانتا مع ساسوولو، وكالياري مع كروتوني، وفيرونا مع فيورنتينا، وأودينيزي مع جنوى، وبينيفنتو مع تورينو.



الدورى الفرنسى



بدأ كيليان مبابي مغامرته الجديدة مع باريس سان جبرمان، أمس الجمعة، عندما حل نادي العاصمة، ضيفا على ميتز، في المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي، وأمطر الفريق الباريسى شباك مضيفه بخمسة أهداف مقابل هدف، بتوقع كافانى "هدفين" ونيمار ولوكاس مورا، ووضع مبابى بصمته الأولى، وسجل هدف فريقه الثانى.



وبعد أن كان النجم البرازيلي نيمار، محط اهتمام الجميع منذ المرحلة الثانية، تحولت الأنظار إلى الوافد الجديد الآخر مبابي، الذي حسم صفقة انتقاله إلى فريق المدرب الإسباني أوناي أيمري، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وأنضم النجم الشاب "18 عاما"، لنادي العاصمة من موناكو بطل الموسم الماضي على سبيل الإعارة في صفقة تتضمن بند يسمح لسان جيرمان بالتعاقد معه نهائياً.



ويأمل موناكو في مواصلة مشواره، عندما يحل نادي الإمارة اليوم السبت ضيفا على نيس الذي حل ثالثا الموسم الماضي، وفي المباريات الأخرى، يلتقي اليوم السبت، مونبلييه مع نانت، وستراسبورج مع أميان، وتروا مع تولوز، وكان مع ديجون، على أن يلتقي غدا الأحد، سانت إتيان مع أنجيه، وليون مع جانجان، ومارسيليا مع رين.



وافتتحت المسابقة أمس الجمعة، بتعادل بوردو مع مضيفه ليل، بتعادل الفريقين بدون أهداف، وحافظ الفريق على سجله الخالي من الهزائم، ليواصل ليل معاناته بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني مارسيلو بييلسا.



دورى أبطال أوروبا



ينطلق يوم الثلاثاء المقبل، دور المجموعات للتشامبيونزليج، بصدام قوى بين برشلونة مع يوفنتوس، على ملعب "كامب نو"، ضمن لقاءات المجموعة الرابعة للمسابقة، ويستضيف تشيلسى كارباكا أجدام الإذربيجانى، ومانشستر يونايتد بازل، وروما مع أتلتيكو مدريد، وبايرن ميونخ مع أندلخت، وأوليمبياكوس مع سبورتنج لشبونة، وسيلتك مع باريس سان جيرمان، وبنفيكا مع سسكا موسكو.



ويشهد يوم الأربعاء مواجهات متوازنة، عندما يحل إشبيلية ضيفا على ليفربول، وبوروسيا دورتموند على توتنهام، ويلتقى فينورد مع مانشستر سيتى، وريال مدريد مع أبويل نيقوسيا، وبورتو مع بشكتاش، وماريبور مع سبارتاك موسكو، وشاختار مع نابولى، ولايبزيج مع موناكو.



الدورى الأوروبى



يعد لقاءى آرسنال مع كولن الألمانى، وميلان مع أوستريا فيينا النمساوى، أبرز لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات للدورى الأوروبى، ويحل إيفرتون ضيفا على أتلانتا الإيطالى، بالإضافة إلى 21 مباراة أخرى فى تلك الجولة.



كأس ولى العهد السعودى



يخوض التعاون الذى يضم الدولى المصرى المخضرم عصام الحضرى، ومصطفى فتحى المعار من الزمالك، مباراة هامة، عندما يحل مساء اليوم السبت، ضيفا على الفيحاء، فى دور الستة عشر من البطولة، وينتظر الفائز من تلك المقابلة ملاقاة المتأهل من مواجهة الهلال مع القادسية، فى دور الثمانية.





المحترفين



سيلعب بازل الذي يضم عمر جابر ضد لوزان، في الجولة السابعة للدوري السويسري، اليوم السبت، وفي نفس اليوم، يبدأ المهاجم عمرو وردة مشواره مع فريقه الجديد، أتروميتوس، ضد باس جيانينا، في الدوري اليوناني.



وفي يوم الأحد، يلعب أحمد حسن كوكا مع فريقه سبورتينج براجا، أمام مضيفه فيتوريا سيتوبال، في الجولة الخامسة للدوري البرتغالي، ويشارك عمرو مرعي مع النجم الساحلي ضد الترجي الجرجيسي، في الجولة الرابعة للدوري التونسي، ويلعب عمرو جمال مع فريقه بيدفيست في كأس النخبة بجنوب إفريقيا، أمام كيب تاون سيتي، ويقود محمود حسن "تريزيجيه" فريقه قاسم سبور، أمام مالاتيا سبور، في الدوري التركي، الاثنين المقبل.



وستتجه الأنظار، يوم الثلاثاء، إلى صدام مصري جديد مع مانشستر يونايتد، حين يلعب عمر جابر مع بازل السويسري ضد الفريق الإنجليزي، في مستهل دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



كما يلعب أحمد المحمدي مع أستون فيلا ضد ميدلزبره، ويشارك محمد صلاح مع ليفربول، الأربعاء المقبل، ضد إشبيلية الإسباني، في مواجهة نارية بدوري أبطال أوروبا، وسيلعب عمرو جمال مجددًا مع بيدفيست ضد جولدن أروز، في الدوري الجنوب إفريقي.



ويخوض كوكا مع براجا مواجهة قوية ضد المضيف، هوفنهايم الألماني، الخميس المقبل، في الدوري الأوروبي، ويستضيف الأهلي السعودي، الذي يضم الظهير الأيسر محمد عبد الشافي، نظيره بيرسبوليس الإيراني، في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.



الدورى المصرى



أنطلق أمس الجمعة الدورى المصرى فى نسخته التاسعه والخمسون، وشهد اليوم الأول تعادل الداخلية مع بتروجت بهدف لكل فريق، وتغلب المقاولون العرب على الرجاء الوافد الجديد للمسابقة بثلاثية نظيفة.



ويشهد اليوم السبت وغدا الأحد، عودة الزمالك والأهلى، للمسابقة المحلية، حيث يلتقى الأول مع الإنتاج الحربى، فيما يلعب الثانى مع طلائع الجيش، وتقام اليوم السبت مبارتين، حيث يلتقي طنطا مع النصر، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، وتستكمل مباريات الجولة يوم الأحد، بمواجهة الأسيوطي سبورت مع مصر المقاصة، والمصري مع وادي دجلة، وتختتم المباريات يوم الاثنين بلقاء إنبي مع سموحة.