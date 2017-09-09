توقيع عقد أعمال الإنتاج البحري للمرحلة الثانية لتنمية حقل ظهر

طارق الملا 1

المال - خاص



شهد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم السبت، ولورينزو سيمونيللى، الرئيس التنفيذي لشركة "بيكر هيوز جى إى"، توقيع عقد تنفيذ الخدمات البحرية المتكاملة للمرحلة الثانية من مشروع تنمية حقل ظٌهر للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط، بين كل من شركة بتروبل القائمة بالعمليات في الحقل، والشركة.



وقع العقد كل من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بتروبل، ورامى قاسم رئيس شركة بيكرهيوز جى إى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس محمد مؤنس وكيل أول الوزارة، والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ).



وأكد وزير البترول والثروة المعدنية عقب التوقيع أن العقد الجديد لتنفيذ الأعمال البحرية الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروع حقل ظهر يأتي في اطار جهود الوزارة لإنجاز أعمال مشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعى في البحر المتوسط، حيث يعكس استمرار التقدم في تنفيذ هذا المشروع العملاق المقرر افتتاح أولى مراحله قبل نهاية العام.



وشدد على أهمية تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في العمل في الحقول البحرية، مثل شركة بيكر هيوز جى إى وإقامة شراكة إستراتيجية معها والاستفادة من خبراتها والحلول التكنولوجية التي تقدمها في هذا المجال، بما ينعكس إيجاباً على الالتزام بالجدول الزمنى للمشروع وتحقيق أهداف خطة زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعى.



وأوضح أن تواجد وتنوع الشركات العالمية العاملة في مشروع حقل ظهر يسهم بقوة فى نقل الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها الى مشروعات إنتاج البترول والغاز في مصر، مشيراً إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة بيكرهيوز ستمتد للتعاون في مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول لدعم جهود الوزارة في مجال تنمية العنصر البشرى وتصنيع المعدات.



وأشار إلى أن مشروع حقل ظهر هو أهم مشروعات الغاز الطبيعى في منطقة البحر المتوسط والتي ستسهم في تغيير ملامح المنطقة، خاصة أنه يتسم بضخامة الاستثمارات و تحقيق معدلات زمنية قياسية في التنفيذ وخطط بدء الإنتاج، وأن الوزارة تسعى لإستمرار ذلك من خلال العمل بوتيرة سريعة على تنفيذ إجراءات وتعاقدات بدء العمل في المرحلة الثانية التي ستبدأ فور الانتهاء من اعمال المرحلة الأولى من المشروع.



وبموجب العقد ستعمل شركة بيكرهيوز جى إى التابعة لمجموعة جنرال اليكتريك الأمريكية على تقديم التصميمات الهندسية والمهمات والإنشاءات الخاصة بمنظومة الإنتاج تحت سطح البحر بما في ذلك أنظمة الربط والتحكم، والاستفادة من خبراتها في مجال الحفر في حقول الغاز البحرية الضخمة وتصميم المعدات التي يتطلبها المشروع، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى لأعمال التركيبات واختبارات التشغيل التجريبى وبدء الإنتاج من الآبار الجديدة بالحقل.



وأكد لورينزو سيمونيللي الرئيس التنفيذي لشركة بيكرهيوز جى إى، أن العقد مع قطاع البترول المصرى يعزز التزام شركته بتقديم عروض تنافسية لشركائها، ويعزز وجود الشركة على المستوى المحلى بالاضافة الى تقديم التكنولوجيا المتطورة، مشيراً إلى أن حقل ظهر أحد أهم المشروعات الجديدة على مستوى العالم، وأنها ستعمل من خلاله على تحقيق أعلى النتائج بفضل كفاءة وتميز الأنشطة والحلول المتطورة التي تعمل عليها الشركة والتقنيات البحرية والبرية المبتكرة التي تميزت بتقديمها على مدار عقود من العمل وتأكيد ريادتها فى مجال العمل تحت سطح البحر، معرباً عن اعتزاز شركته وحرصها على المشاركة في هذا المشروع الذى يساهم في تلبية احتياجات مصر من الطاقة ويعد أحد الدعائم الرئيسية لتحقيق رؤية مصر للنهوض بقطاع الطاقة.



من جانبه، لفت المهندس عاطف حسن، رئيس شركة بتروبل، إلى أن التعاقد مع شركة بيكر هيوز جى إى جاء لكونها الشركة الرائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات الفنية والهندسية المتكاملة لأعمال تنمية الحقول البحرية باستخدام أحدث التكنولوجيات والحلول، كما أنها تمتلك تاريخاً طويلاً من العمل المتميز والمشروعات الناجحة مع شركة اينى الإيطالية في الحقول الواقعة بالمياه العميقة.



وأضاف رامى قاسم رئيس شركة بيكر هيوز جى إى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، أن الشركة قد إستفادت من تاريخها القوى للاستثمار في مصر، معرباً عن اعتزازها بدورها الرئيسى الذى تقوم به فى مجال تنمية موارد الطاقة المحلية في مصر، وزيادة العائدات، والنمو الصناعي، خاصة أن هذا المشروع له انعكاسات إيجابية عديدة أهمها تلبية الطلب المتنامى في البلاد على الطاقة والمساهمة في دعم الاكتفاء الذاتي محلياً من الغاز الطبيعى بدلاً من الاستيراد.