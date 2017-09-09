وزير الزراعة يترأس اجتماع تسويق القطن

وزير الزراعة عبد المنعم البنا

الصاوي أحمد



أكد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة، أنه سيتم مساء السبت، عقد اجتماع لجنة تسويق القطن، عقب عودته من جولة افتتاح موسم جني القطن بمحافظة الفيوم.



كان الوزير، قد زار المحافظة لافتتاح جني المحصول، يرافقه الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، والدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور محمد عبد التواب نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضي، موسم جني القطن بالمحافظة.



وأكد وزير الزراعة -في تصريحات صحفية، على هامش زيارته للفيوم، اليوم السبت، بمناسبة افتتاح موسم جني القطن، أن اللجنة تنعقد دورياً بمشاركة المعاهد البحثية التابعة لمركز البحوث الزراعية والمعنية بمحصول القطن، وممثلي الجمعيات التعاونية وشركات الغزل والنسيج الحكومية.



وأضاف الوزير أن الاجتماع يستهدف بحث أوضاع التسويق الحالي للمحصول، وبدء موسم جني المحصول بالوجه البحري الأسبوع المقبل، واستعدادات الجمعيات التعاونية الزراعية وبنك التنمية الزراعي لاستقبال أقطان الإكثار من المزارعين.



وشدد وزير الزراعة على حظر نقل القطن المصري من محافظة الى أخرى، أو من مركز الى آخر، حفاظاً عليه من الخلط، وذلك للحفاظ على نقاوة البذرة، موضحاً أنه تم أيضاً إعداد مشروع قانون بتغليظ العقوبة على القائمين بحلج القطن خارج المحالج الرسمية والمصرح بها "الدواليبع الأهلية"، بما يساهم أيضاً في منع خلط التقاوي ذات الجودة العالية، مع تقاوي أخرى تقل عنها في الجودة، مما يضر بالاقتصاد المصري، وسمعة القطن المصري المعروفة عالمياً.