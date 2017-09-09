ميناء نويبع يستقبل 2436 حاجًا عبر رحلات مكوكية

ميناء نويبع

نادية صابر



شهد ميناء نويبع استقبال رحلتين للسفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 2133 راكبا منهم



1980 حاجا و 46 باص حج و 7 برادات و 6 تريللات و 3 سيارات.



فيما صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 469 راكبا منهم 456 حاجا و 11 باص حج و 2 براد و 6 تريللات و 5 سيارات و 2 باص جيت وغادرت السفينتان برنسيسة وسينا وعلى متنهما 955 راكبا و 10 برادات و 8 تريللات و 80 سيارة.



وأشار يوسف إلى أنه تقرر عمل رحلات مكوكية للعبارتين سينا وبرنسيسة لسرعة نقل حجاج بيت الله الحرام مع تكثيف العمل بالميناء وزيادة ضباط الجوازات ومسئولى الشرطة والجمارك والعاملين بالصالات لسرعة إنهاء الاجراءات.



ويستعد ميناء الزيتيات اليوم لاستقبال السفينة مصرجاز وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال السفينة HERCULES وعلى متنها 59 الف طن قمح قادمة من فرنسا والسفينة OCEAN BLATNIM وعلى متنها 31 الف طن الومنيوم قادمة من الهند والسفينتين القاهرة وعمان وعلى متنهما 2027 راكبا و 12 شاحنة عفش ركاب وسيارة.



فيما شهد الميناء بالامس استقبال اربع سفن وهى: امانة، القاهرة، عمان، بوسيدون وعلى متنها 2495 راكبا منهم 2332 من عمالة خدمة الحجاج و 138 شاحنة بضائع و 10 شاحنات عفش ركاب و 9 سيارات وغادرت السفينتين امانة و عمان و على متنهم 2476 راكب و 37 شاحنة و 140 سيارة .



على جانب آخر يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 920 راكبا و 137 سيارة، بينما شهد الميناء بالامس استقبال ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 1953 راكبا و 13 سيارة.