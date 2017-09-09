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بورصة وشركات
التراجع والثبات يسيطران على إغلاقات الـ gdr's الأسبوع الماضي
السبت 09 سبتمبر 2017 11:15 ص
بورصة لندن
أخر الأخبار
بورصة لندن
هيرمس تتراجع منفردة بـ 1.5%.. ثبات التجاري الدولي وإيديتا
أسماء السيد
سيطر التراجع والثبات على أداء شهادات اﻹيداع المصرية المقيدة في بورصة "لندن"، خلال تعاملات اﻷسبوع الماضي.
وتراجعت شهادة إيداع المجموعة المالية "هيرمس" بنسبة طفيفة بلغت 1.5%، حيث أنهت تعاملاتها أمس عند 2.45 دوﻻر مقارنة بـ 2.49 دوﻻر خلال اﻷسبوع الماضي.
وعلى صعيد الشهادات التى ظلت ثابتة عند حدود سعرية معينة، فقد تعرضت شهادة إيداع "التجاري الدولي" للثبات عند نفس حدودها السعرية بنهاية تعاملات أمس عند 4.61 دور وهو نفس إغلاقها اﻷسبوع الماضي، إضافة إلي ثبات "ايديتا" عند 5.25 دوﻻر وهو نفس إغلاقها منذ 11 يوليو المنقضي.
وتباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي والذي اقتصر على 3 جلسات فقط، حيث ارتفع مؤشر البورصة الرئيسي بنحو 0.13% عند 13433 نقطة، بينما تراجع مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.48% عند 689 نقطة، ومؤشر "egx100" اﻷوسع نطاقًا 0.02% عند 1565 نقطة.
بورصة لندن
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