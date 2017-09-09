قطاع الخدمات المالية يتصدر تداولات البورصة خلال أسبوع

البورصة المصرية

أسماء السيد:



احتل قطاع الخدمات المالية "باستثاء البنوك"، صدارة القطاعات من حيث كمية التداول بتعاملات اﻷسبوع المنقضي، والذي أقتصر على 3 جلسات فقط بسبب إجازة عيد اﻷضحى.



وسجل القطاع كمية تداول بلغت 391.5 مليون ورقة مالية بقيمة 541 مليون جنيه، وجاء فى المرتبة الثانية قطاع العقارات بكمية تداول قُدرت بنحو 333.1 مليون ورقة مالية لتسجل 455.6 مليون جنيه.



واحتل المرتبة الثالثة قطاع السياحة والترفية بكمية بلغت 101.4 مليون ورقة مالية بقيمة سجلت 149.3 مليون جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.13% ليصل إلى 13433 نقطة، خلال تداولات الأسبوع، الذي اقتصر على 3 جلسات فقط، بينما مالت تعاملات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" إلى الانخفاض بنسبة 0.48% إلى مستوى 689 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 0.02 ليصل إلى 1565 نقطة.



ووفقاً لتقرير صادر عن إدارة البورصة، بلغ إجمالي قيمة التداول 2.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 1.1 مليار ورقة مالية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 3.5 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 907 ملايين ورقة مالية.



وسجلت تعاملات المصريين 68.2% من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.8% بصافي شراء قدره 177.4 مليون جنيه، والعرب على 10.9% بصافي بيعي 81 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.