أهم العناوين الصادرة اليوم السبت 9 سبتمبر

عناوين الصحف

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تقدم بوابة المال أهم عناوين الأخبار الصادرة صباح اليوم السبت، 9 سبتمبر.



أخبار مصر



* دول مكافحة الإرهاب: الخيار العسكري ليس مطروحًا لإنهاء الأزمة القطرية.



* البابا خلال تدشينه كنيسة بملبورن: مصر كلها خير وتتعافى وتفكر للمستقبل.



* بوتين: سأحضر حفل وضع حجر أساس الضبعة.



* شريف فتحي وزير الطيران: تجاوزنا العديد من المطبات والقادم أفضل.



* السفير الفلسطيني يشكر الرئيس: تسهيلات غير مسبوقة لإستقبال حجاج غزة.



الأهرام



* دول مكافحة الإرهاب: الخيار العسكري ليس مطروحًا لإنهاء الأزمة القطرية.



* البابا خلال تدشينه كنيسة بملبورن: مصر كلها خير وتتعافى وتفكر للمستقبل.



* الوطنية للصحافة ترد على تقرير “هيومان رايتس” المشبوه.



* مصر تشارك اليوم في قمة الكونغو حول أزمة ليبيا.



* مسيرة بغزة تدعو مصر إلى استئناف جهود المصالحة الفلسطينية.



* بروتوكول تعاون يوقعه النائب العام ونظيره الصيني للتنسيق القضائي.



* القبض على تكفيريين وضبط كمية كبيرة من المخدرات بوسط سيناء.



* ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 73.



* السفير الياباني تاكيهيرو كاجاوا لـ”الأهرام”: المدارس اليابانية سيكون لها دور كبير في إظهار إمكانات المصريين.



* في واقعة فساد التعيينات “كاتب رابع”.. “القضاء” يعيد المفصولين من النيابة الإدارية.. ويضع المسئولين في مأزق.



* وزير التجارة من بكين: 12 مشروعًا مع الصين بقطاعات الكهرباء والنقل والإسكان.



* زيادة أسعار خدمات الإتصالات الدولية.



* مساعد وزير الداخلية: إعادة نصف مليار جنيه لصالح 13 بنكًا وتنفيذ 10 ملايين حكم قضائي.



* كوبر: أنا مستاء من الهجوم.. مترجمه “الوطني” ينقل إليه كل كبيرة وصغيرة.. ولهيطة يتواصل مع المحترفين.



* الكاراتيه يشارك في بطولة الدوري العالمي بألمانيا.



* إتهامات متبادلة بين رئيس الزمالك وسليمان قبل معركة الإنتخابات.



* أزمة اللائحة تحاصر مجلس طاهر.. إجتماع طارئ لحسم الموقف.. وأصوات تطالب بالتراجع وأخرى بالاستقالة.



* “عودة الفراعنة”.. “حديث البريميرليج” اليوم.. “كتيبة الشياطين” بقيادة صلاح تتحدى “مان سيتي” في مواجهة الأقوياء.



أخبار اليوم



* رئيس وزراء الهند للسيسي: لن أناديك إلا بأخي لأنني كسبت أخًا منذ لقائنا الأول.



* زوما أصبح حليفًا لمصر بعد أن شوهت الإرهابية علاقتنا بجنوب إفريقيا.



* بوتين: سأحضر حفل وضع حجر أساس الضبعة.



* أبرز نتائج زيارة الرئيس السيسي لفيتنام.. إحتفال مشترك بالذكرى 55 لإقامة علاقات بين البلدين العام القادم.



* رئيس الوزراء لـ”أخبار اليوم”: ميزان المدفوعات حقق 11 مليار دولار فائضًا مقابل عجز 3.6 مليار دولار العام السابق.. 25 ألف فصل دراسي جديد تدخل الخدمة بداية العام الدراسي الجديد.. مشروع قانون المرور يناقشه مجلس الوزراء الأربعاء المقبل لتحقيق الإنضباط في الشارع.. قانون الموارد المائية والري يحمي النيل من أي تعديات ويحافظ على استخدامات المياه.



* السبت القادم.. الجامعات تستعد لإستقبال 2 مليون طالب.. بوابات إلكترونية بعين شمس وكاميرات مراقبة بحلوان وتسكين 15 ألفًا بالقاهرة.



* وزير التجارة والصناعة لـ”أخبار اليوم”: مشاركتنا في “البريكس” تؤكد قوة إقتصادنا المصري.



* شريف فتحي وزير الطيران: تجاوزنا العديد من المطبات والقادم أفضل.



* مديرة عمليات بنك الإستثمار الأوروبي في أول حوار: مصر دولة كبيرة.. وشريك رئيسي للبنك.



* رئيس البنك الأهلي: القطاع المصرفي يسعى إلى توفير فرص عمل ومواجهة التضخم.



* “أخبار اليوم” ترصد الحلم في جولة الـ 7 ساعات.. الانتهاء من وضع أساسات 10 وزارات ومبنى البرلمان والرقابة الإدارية.



* د. مدبولي: طرح 2000 وحدة بالحي السكني من 25 ألف وحدة يجري تشطيبها.



* رئيس جهاز العاصمة الإدارية: 22 مليار جنيه لمشروعات الإسكان حتى الآن.



* إنشاء منطقة حرة وأخرى إستثمارية بسوهاج.



* الفراعنة يبدأون الاستعداد المبكر للكونغو.



* “قطار الأهلي” يسعى لإنطلاقة قوية أمام الطلائع.



‎* الزمالك يبحث عن بداية سعيدة أمام الإنتاج الحربي الليلة.



الجمهورية



* بيان مشترك للبلدين في ختام زيارة الرئيس إلى هانوي: مليار دولار حجم التبادل التجاري مع فيتنام سنويًا.



* السفير الفلسطيني يشكر الرئيس: تسهيلات غير مسبوقة لإستقبال حجاج غزة.



* 500 حاج فلسطيني.. بعد إنهاء إجراءات وصولهم: دعواتنا في الحرم كانت لمصر وجيشها بالأمن والإستقرار.



* وزير الأوقاف بالزقازيق: حظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي من الوزارة.. المسابقات لتعيين الآئمة.. وسفر الممتازين للخارج.



* الصحة: قضية 10 ملايين تلميذ وتلميذة أول أسبوع بالدراسة.. لا تهاون في الوقاية والنظافة وحماية الطلاب والتثقيف الصحي.



* 20 رحلة طيران اليوم لعودة ضيوف الرحمن.. وفاة الحالة 70 بين الحجاج المصريين.



* مساعد وزير الداخلية يتفقد حركة الركاب والتأمين بمطار القاهرة.



* النمنم يفتتح معرض الكتاب بكاتدرائية العباسية ويعلن الإحتفال باليوبيل الذهبي العام القادم.



* مميش يزور 4 مدن ألمانية للترويج للمشروعات الإستثمارية.. مركز تدريب فني مع “سيمنس” لإعداد الكوادر.



* الكهرباء ودعت هم “الصيف” وتفرغت لخدمات الشتاء.. شاكر: حققنا الأداء الأفضل منذ 10 سنوات.. ومشروعاتنا الجديدة مستمرة.



* المنظومة الجديدة لتقاوي القمح.. على مساحة نصف مليون فدان.. البنا: خريطة للأصناف الممتازة بالمحافظات.. تزيد الإنتاجية إلى 5 أرادب للفدان.



* مصر تستعد لإستقبال أول طائرة للتنقيب عن البترول وإستصلاح الأراضي.



* “القابضة الغذائية”.. تبحث: إستيراد “الأبقار السوداني” بالدرهم الإماراتي بدلًا من الدولار لإستقرار الأسعار.



* “التموين” تحدد 3700 جنيه لسعر طن النخالة.. حصص مفتوحة للمطاحن وتشديد الرقابة لمنع زيادة الأسعار.



* الوصايا السبع لكوبر قبل لقاء الكونغو.. التركيز في الدوري.. الحفاظ على الجاهزية.. عدم الاستهتار.