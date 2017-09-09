واشنطن تطلب من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بشأن كوريا الشمالية

وكالات:



طلبت واشنطن رسميًا من مجلس الأمن التصويت على مشروع قرار بشأن كوريا الشمالية.



وذكر موقع «نورث 38»، التابع لجامعة جونز هوبكينز الأمريكية فى واشنطن، أن التجربة النووية على قنبلة هيدروجينية التى أجرتها كوريا الشمالية، الأحد الماضى، أحدثت تغييرات على سطح الأرض فى منطقة بونجى- رى، الموقع الرئيسى للتجارب النووية الكورية الشمالية، إذ تطايرت قطع من الأرض فى الهواء، وجرّت الانزلاقات الأرضية مواد غير محددة إلى الأنهار.

