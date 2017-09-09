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سيـــاســة
حقيقة وساطة ترامب لتهدئة السعودية والإمارات ضد قطر
السبت 09 سبتمبر 2017 02:06 ص
دونالد ترامب 1
أخر الأخبار
ملياردير أمريكي 1
وكالات:
قال البيت الأبيض، الجمعة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يجري اتصالات منفصلة مع قادة السعودية والإمارات وقطر، ويشدد على أهمية الوحدة بين شركاء أمريكا العرب للتصدي لتهديد إيران.
قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن الاتصال الذي جرى بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، جاء بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وأضافت الوكالة أن أمير قطر يؤكد حل الأزمة بالجلوس على طاولة الحوار لضمان وحدة مجلس التعاون، مؤكدة أن أمير قطر وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين لبحث الخلافات، مشددة على أن المبعوثين سيبحثون الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول، وذلك بحسب حساب قناة الجزيرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وكانت وكالة الأنباء السعودية نشرت أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقي اتصالاً هاتفياً، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.
وأبدى أمير قطر - خلال الاتصال - رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.
وقد رحب صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برغبة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
هذا وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي السعودية من التفاهم مع مصر والإمارات والبحرين.
ومن جهته، صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية بأن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نشره في وكالة الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق، ويدل بشكل واضح على أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من إتمامه.
وأضاف المصدر أن الاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب، ولأن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة العربية السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به، وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار، وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية.
قطع العلاقات مع قطر
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