حقيقة وساطة ترامب لتهدئة السعودية والإمارات ضد قطر

قالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن الاتصال الذي جرى بين الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجمعة، جاء بناء على تنسيق من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر يؤكد حل الأزمة بالجلوس على طاولة الحوار لضمان وحدة مجلس التعاون، مؤكدة أن أمير قطر وافق على طلب ولي العهد السعودي بتكليف مبعوثين لبحث الخلافات، مشددة على أن المبعوثين سيبحثون الأمور الخلافية بما لا يتعارض مع سيادة الدول، وذلك بحسب حساب قناة الجزيرة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وكانت وكالة الأنباء السعودية نشرت أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، تلقي اتصالاً هاتفياً، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وأبدى أمير قطر - خلال الاتصال - رغبته بالجلوس على طاولة الحوار ومناقشة مطالب الدول الأربع بما يضمن مصالح الجميع.

وقد رحب صاحب الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برغبة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

هذا وسيتم إعلان التفاصيل لاحقاً بعد أن تنتهي السعودية من التفاهم مع مصر والإمارات والبحرين.