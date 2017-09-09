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رياضة
ديمبيلي ينضم لقائمة برشلونة لأول مرة
السبت 09 سبتمبر 2017 01:55 ص
من نيمار إلى ديمبيلي.. تحول تاريخي بأسعار اللاعبين
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من نيمار إلى ديمبيلي.. تحول تاريخي بأسعار اللاعبين
من نيمار إلى ديمبيلي.. تحول تاريخي بأسعار اللاعبين
وكالات:
ضم المدرب إرنستو فالفيردي النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي لأول مرة لقائمة البرسا قبل مواجهة إسبانيول السبت في الجولة الثالثة بالليجا.
وضمت القائمة التي أعلنها المدرب بعد مران الفريق، مساء الجمعة، لويس سواريز بعد تماثله للشفاء من إصابة في الركبة اليمني وبعد مشاركته مع منتخب أوروجواي في مباراتين بتصفيات كأس العالم.
ودخل في القائمة لأول مرة الصفقات التي أبرمها البرسا هذا الصيف وهم: ديولوفيو وباولينيو وسيميدو، وخرج من القائمة سيرجي روبرتو بعد معاناته خلال المران الأخير من آلام في الركبة اليسرى، وتوماس فيرمايلين ودنيس سواريز وأليكس فيدال ورافينيا وأردا توران الذين يواصلون التعافي من إصاباتهم.
وضمت القائمة تير شتيجين، ياسبر سيليسين، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، إيفان راكيتيتش، سرجيو بوسكيتس، أندريس إنييستا، لويس سواريز، ليوني ميسي، عثمان ديمبيلي، خابيير ماسكيرانو، باولينيو، جيرارد ديولوفيو، باكو ألكاسير، جوردي ألبا، لوكاس ديني، اندريه جوميش، وصامويل أومتيتي.
برشلونة
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