يحيى راشد يتلقى تقريرًا بشأن أحوال حجاج الشركات السياحية

وكالات:





تلقى يحيى راشد، وزير السياحة، التقرير اليومي عن الحالة العامة لحجاج شركات السياحة بالأراضي السعودية حيث أوضح التقرير أن إجمالي عدد الحجاج المتواجدين بالأراضي السعودية حتى الخميس، وصل إلى 30812 حاجا، وأن المغادرين من الأراضي السعودية وصل إلى 620 حاجا.





وفى الإطار ذاته أوضح التقرير أن اجمالى المغادرين من مكة للمدينة بلغ 21398 حاجا، الأربعاء الماضي، و1408 حجاج يوم الخميس.





ووجه الوزير بضرورة وفاء الشركات بالتزاماتها تجاه الحجاج حتى عودتهم بسلام إلى أرض الوطن، مؤكدا أن مصلحة الحجاج وراحتهم هما هدف الوزارة.





وقال محمد شعلان، وكيل أول الوزارة ورئيس بعثة الحج، إنه يتم التعامل مع أى مشكلة طارئة بشكل فوري، وأن غرفة عمليات الحج السياحي، ولجان البعثة تعمل فى إطار خطة مدروسة لمواجهة المشكلات التى قد تطرأ مستهدفين الارتقاء بالخدمات المقدمة من الشركات لحجاج بيت الله الحرام.



