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اقتصاد وأسواق
زيادة جديدة لأسعار البليت الواردة من أوكرانيا
السبت 09 سبتمبر 2017 01:36 ص
الحديد
أخر الأخبار
الحديد
المرسي عزت:
ارتفعت أسعار البليت الواردة من أوكرانيا بزيادة 10 دولارات للطن لتصل الى 525 دولارا أمس مقارنة بمبلغ 515 دولار قبل ذلك.
وعلمت "المال" أن أسعار تسليم المصنع للشركات المنتجة مرشحة للارتفاع خلال الايام القليلة المقبلة.
ويعد البليت الخام والمكون الرئيسي لصناعة الحديد في السوق المصرية,
وكانت أسعار تسليم المصانع الأيام الماضية مقومة بالجنيه لكل طن على النحو التالي:
بشاي 11628
جارحي 11600
عز 11570
مصريين 11550
السويس للصلب 11550
ميدي ستيل11400
اركو 11550
المراكبي:11500
مصر ستيل
11550
الجيوشي 11470
عشري 11400
عياد 11400
عنتر 11350
بيانكو 16مم 11200
حديد المدينة 11400
الحديد
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