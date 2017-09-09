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بنـــوك
الدولار يهوي إلى أدنى مستوى منذ 33 شهرا
السبت 09 سبتمبر 2017 01:26 ص
الدولار 111
أخر الأخبار
الدولار 111
عبدالغفور محسن:
هوى سعر الدولار عالميا إلى أدنى مستوى له منذ 33 شهرا، مستسلما لمخاوف المستثمرين من تأثيرات إعصار هارفي والتوترات السياسية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية وتأثيرات كل هذا على قرارات مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي)، وفقا لصحيفة فاينانشيال تايمز.
وانخفض المؤشر الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية بنسبة 0.5%، اليوم الجمعة، ليلامس مستوى 91.011 نقطة، وهو المستوى الذي لم يتم تسجيله منذ يناير 2015.
والانخفاض الأخير هو امتداد لسلسلة تراجعات بدأها الدولار مطلع يناير الماضي لينخفض بنسبة 12% منذ بداية العام.
ووصل سعر الدولار إلى 0.83 سنت مقابل اليورو وإلى 0.75 سنت مقابل الجنيه الاسترليني و107.7 دولار مقابل الين الياباني.
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