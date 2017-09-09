٤٧١.٥ حصيلة جمارك بورسعيد من السيارات خلال أغسطس

الرسوم الجمركية على السيارات



مها أبوودن:



أفرجت إدارة سيارات الركوب بالإدارة العامة للسيارات بجمارك بورسعيد خلال أغسطس الماضى، عن 168 سيارة ركوب "ملاكى" موديلات وسعات ومناشئ مختلفة، و1111 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة، و526 بيان جمركى ترانزيت بقيمة إجمالية ٢٨٠.٣ مليون جنيه.



وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات ٤٧.٢ مليون جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى ١٦.٨ مليون جنيه، لتصبح جملة الإيرادات المحصلة قدرها ٦٤.١ مليون جنيه.

وخلال نفس الفترة بلغت عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال يوليو 2017، عدد 35 بيان جمركى معدات ( حفارات– لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية) بقيمة إجمالية ١٣.٤ مليون جنيه.

وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 774 ألف جنيه، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى مليون و673 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها ٢.٤ مليون جنيه.



وعلى جانب آخر بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال أغسطس 2017 حوالى 781 بيان جمركى بقيمة إجمالية 178 مليون جنيه.



كما بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 13 مليون جنيه، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى ٢٦.٨ مليون جنيه، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها ٣٩.٩ مليون جنيه.



كما قامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال الفترة نفسها بمبلغ 151 ألف جنيه.



وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال أغسطس حوالى 471 مليون جنيه.



ويبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عنها 61 مليون جنيه، وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 45 مليون جنيه.



ويبلغ إجمالى الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات بالإدارة المركزية لجمارك بورسعيد والمنطقة الحرة خلال شهر أغسطس 2017 حوالى 106 مليون جنيه.

