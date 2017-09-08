بورتو جروب والقلعة تتصدران أنشط شركات البورصة

البورصة المصرية

مصطفى طلعت



تصدرت شركتي مجموعة "بورتو جروب" القابضة، والقلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات مقيدة بالبورصة، من حيث كمية التداول، الأسبوع الحالي، بأحجام تداول تجاوزت نصف مليار ورقة مالية.



واحتلت بورتو القابضة المرتبة الأولى بكمية تداول بلغت 264 مليون ورقة مالية، بقيمة 115 مليون جنيه، فيما جاءت شركة القلعة للاستشارات المالية بالمركز الثاني من خلال بيع وشراء 249.2 مليون ورقة مالية بقيمة 324.5 مليون جنيه.



وإرتفع المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.13% ليصل إلى 13433 نقطة، خلال تداولات الأسبوع، الذي اقتصر على 3 جلسات فقط، بينما مالت تعاملات مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" إلى الانخفاض بنسبة 0.48% إلى مستوى 689 نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "egx100" بنسبة 0.02 ليصل إلى 1565 نقطة.



ووفقاً لتقرير صادر عن إدارة البورصة، بلغ إجمالي قيمة التداول 2.6 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول 1.1 مليار ورقة مالية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 3.5 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 907 مليون ورقة مالية.



وسجلت تعاملات المصريين 68.2 % من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 20.8% بصافي شراء قدره 177.4 مليون جنيه، والعرب على 10.9% بصافي بيعي 81 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء 7.7 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيم 209.6 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.