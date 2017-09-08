EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيــارات
106 ملايين جنيه حصيلة جمارك السيارات ببورسعيد
الجمعة 08 سبتمبر 2017 05:30 م
المنطقة الحرة للسيارات
أخر الأخبار
المنطقة الحرة للسيارات
المال - خاص
بلغ حجم الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة، خلال شهر أغسطس 2017، نحو 106 ملايين و642 ألفًا و102 جنيه، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك.
وأفرجت الجمارك - خلال ذات الشهر- عن 168 سيارة و1111 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة، و526 بيان جمركى ترانزيت بقيمة إجمالية 280 مليونًا و383 ألفًا و729 جنيه.
وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات، مبلغ 47 مليونًا و249 ألفًا و45 جنيهًا، وتقدر إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 16 مليونًا و863 ألفًا و674 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 64 مليونًا و112 ألفًا و719 جنيهاً.
وخلال نفس الفترة، بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال شهر يوليو 2017، عدد 35 بيان جمركى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 13 مليونًا و41 ألفًا و708 جنيهات.
وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 774 ألفًا و8 جنيهات، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى، مليون و673 ألفًا و195 جنيهاً، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و447 ألفًا و203 جنيهات.
وعلى جانب آخر، بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر أغسطس2017، حوالى 781 بيانًا جمركيًا، بقيمة إجمالية 178 مليونًا و117 ألفًا و656 جنيهًا.
كما بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 13 مليونًا و95 ألفًا و291 جنيهًا، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 26 مليون و832 ألفًا و718 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 39 مليونًا و928 ألفًا و11 جنيهًا.
وقامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة، خلال الفترة نفسها بمبلغ 151 ألفًا و166 جنيهاً، وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أغسطس 2017 حوالى 471 مليونًا و543 ألفًا وخمسمائة و93 جنيهًا.
وقد يبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عنها 61 مليونًا و272 ألفًا و513 جنيهًا، وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 45 مليونًا و639 ألف وثمانمائة و589 جنيهًا.
أسعار السيارات
استراتيجية صناعة السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا