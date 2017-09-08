106 ملايين جنيه حصيلة جمارك السيارات ببورسعيد

المنطقة الحرة للسيارات

المال - خاص



بلغ حجم الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة، خلال شهر أغسطس 2017، نحو 106 ملايين و642 ألفًا و102 جنيه، وفقاً للبيانات الصادرة عن مصلحة الجمارك.



وأفرجت الجمارك - خلال ذات الشهر- عن 168 سيارة و1111 سيارة إعفاءات لذوى الاحتياجات الخاصة، و526 بيان جمركى ترانزيت بقيمة إجمالية 280 مليونًا و383 ألفًا و729 جنيه.



وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عن هذه السيارات، مبلغ 47 مليونًا و249 ألفًا و45 جنيهًا، وتقدر إجمالي الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 16 مليونًا و863 ألفًا و674 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 64 مليونًا و112 ألفًا و719 جنيهاً.



وخلال نفس الفترة، بلغ عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال شهر يوليو 2017، عدد 35 بيان جمركى معدات ( حفارات – لوادر – شوك رافعة – جرارات وحصادات زراعية ) بقيمة إجمالية 13 مليونًا و41 ألفًا و708 جنيهات.



وبلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 774 ألفًا و8 جنيهات، والرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى، مليون و673 ألفًا و195 جنيهاً، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 2 مليون و447 ألفًا و203 جنيهات.



وعلى جانب آخر، بلغ عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات خلال شهر أغسطس2017، حوالى 781 بيانًا جمركيًا، بقيمة إجمالية 178 مليونًا و117 ألفًا و656 جنيهًا.



كما بلغت الرسوم الجمركية المحصلة عنها 13 مليونًا و95 ألفًا و291 جنيهًا، وبلغت الرسوم والضرائب المحصلة لحساب جهات أخرى 26 مليون و832 ألفًا و718 جنيهًا، بإجمالى إيرادات محصلة قدرها 39 مليونًا و928 ألفًا و11 جنيهًا.



وقامت إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة بتحصيل غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة، خلال الفترة نفسها بمبلغ 151 ألفًا و166 جنيهاً، وبذلك تكون القيمة الإجمالية لسيارات الركوب الملاكى ورسائل سيارات النقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها من الإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد خلال شهر أغسطس 2017 حوالى 471 مليونًا و543 ألفًا وخمسمائة و93 جنيهًا.



وقد يبلغ إجمالى الرسوم الجمركية المحصلة عنها 61 مليونًا و272 ألفًا و513 جنيهًا، وإجمالى الضرائب والرسوم المحصلة لحساب جهات أخرى 45 مليونًا و639 ألف وثمانمائة و589 جنيهًا.