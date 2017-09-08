وزير الصناعة : الصين تمول 12 مشروعاً جديدا بمصر

طارق قابيل

بنك التنمية الصينى يقدم تسهيلات ائتمانية لتمويل إنشاء مشروعات إنتاجية فى إطار مبادرة "الحزام والطريق"

وفد الغرفة التجارية الصينية للمنسوجات فى القاهرة قريبا لدراسة فرص الاستثمار المتاحة فى قطاع الغزل والنسيج

شركة "إس كى جى" تبحث إنشاء مشروع لإنتاج الأجهزة المنزلية بالسوق المصرية



المال - خاص:



أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة في العلاقات الاقتصادية المشتركة مع الصين، خاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة والتي تم الاتفاق عليها بين البلدين ، لافتاً إلى أنه تم تحديد 12 مشروعاَ، ضمن قائمة المشروعات ذات الأولوية، والتي سيتم تنفيذها بمصر وتشمل مجالات الكهرباء والنقل والإسكان والصناعة والاتصالات.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الثاني للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين الذي نظمته لجنة الإصلاح والتنمية الصينية، و تناول موقف الاستثمارات المشتركة بين البلدين في ضوء تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الوزاري الأول للجنة، والذى عقد بالعاصمة الصينية بكين فى شهر يوليو من العام الماضى، وقد ضم الوفد المصرى، منى أحمد وكيل أول الوزارة، و رئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة الاستثمار، وذلك بالنيابة عن الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والوزير مفوض تجارى ممدوح سالمان، رئيس المكتب التجارى المصرى ببكين.



وقال إنه قد الاتفاق خلال الاجتماع على أهمية وضع آلية للإسراع في تنفيذ المشروعات التى تم الإتفاق عليها، خاصة فى ظل توافق الرؤى بين زعيمى البلدين على ضرورة المضي قُدماً لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية المتفق عليها بين البلدين، على أن تعكس هذه المشروعات الاحتياجات التنموية والأوليات الاستثمارية التي تضعها الحكومة المصرية في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي.



وأشار إلى أن مصر حققت العديد من الإنجازات على طريق الإصلاح الاقتصادى، وهو ما ساهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر، موضحا أن المرحلة الحالية تمهد الطريق أمام زيادة الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في ظل مبادرة الحزام والطريق والتي تتبنى من خلالها الصين ضخ 250مليار يوان في الدول الواقعة على طريق الحرير.



وأكد "قابيل" ضرورة تشجيع الشركات الصينية العاملة في مجال المنسوجات والسيارات على توجيه استثماراتها لمصر، وذلك للاستفادة من حزمة الحوافز التي توفرها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب، وتعزيز نطاق التعاون بين مصر والصين في شتى مجالات التصنيع.



وشدد الوزير على حرص الحكومة المصرية على دعم وحماية الاستثمارات الصينية في مصر، وسعي الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن تذليل جميع المشكلات والعقبات التي تواجه الشركات الصينية المستثمرة بمصر.



ومن جانبه، أكد نينج جى شى، نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية، حرص الجانب الصينى على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين، مشيراً إلى أن هناك تقدما كبيرا فى عملية التنفيذ، إذ تم بالفعل إقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الآخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة.



وأشاد تشيان كه مينج نائب وزير التجارة الصينى، بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذين فى البلدين، وهو الأمر الذى يمهد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين.



وأشارت منى أحمد، وكيل أول الوزارة، ورئيس قطاع التعاون الآسيوى بوزارة الاستثمار إلى تطلع الحكومة المصرية، لتنفيذ مزيد من المشروعات والشراكات المصرية الصينية، خاصة بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد، والذى يوفر مناخ جاذب وبيئة ملائمة للاستثمار فى السوق المحلية، إذ يتيح العديد من الحوافز والتسهيلات بالإضافة إلى التسجيل الإلكترونى للشركات وتسهيل جميع خدمات المستثمرين.



وعلى صعيد آخر، واصل "قابيل" مباحثاته بالعاصمة بكين، إذ أعلن قيام بنك التنمية الصينى بتقديم تسهيلات ائتمانية كبيرة لتمويل إنشاء مشروعات إنتاجية باستثمارات صينية فى مصر، وذلك في إطار المبادرة التى أعلنها الرئيس الصينى شي جين بينج، خلال منتدى الحزام والطريق فى شهر مايو الماضي، والتى تتضمن إتاحة تمويل مشروعات تنموية بالدول الواقعة على طريق الحرير، مشيراً إلى أن توفير هذا التمويل سيسهم فى جذب وتشجيع عدد كبير من الشركات الصينية للاستثمار فى مصر خاصة فى المشروعات التى تحتاجها السوق المصرية.



وقال إن الوزارة حريصة على توفير جميع سبل التمويل للشركات المستثمرة بالسوق المصرية، خاصةً الشركات الصينية وذلك في ظل العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين، والتى وصلت إلى مرحلة الشراكة الإستراتيجية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "قابيل" صباح اليوم، مع بيان شيالونج المدير الإقليمى لبنك التنمية الصينى فى منطقتى أفريقيا وأمريكا، والذي استعرض خلاله التوجهات الاستثمارية للبنك بالسوق المصرية في إطار مبادرة الحزام والطريق خلال المرحلة المقبلة.



وقال الوزير إن البنك يعمل على تشجيع الاستثمارات الصينية فى الخارج من خلال توفير قروض مُيسرة لتمويل مشروعاتها فى الخارج، مؤكداً على ضرورة الاستفادة من وجود مكتب تمثيل للبنك فى مصر هدفه الرئيسى دعم التعاون المالى، والنقدى بين مصر والصين من خلال تعاونه مع مؤسسات التمويل المصرية، وتمويل مشروعات الشركات الصينية فى مصر.



ومن جانبه، أكد بيان شيالونج المدير الإقليمى لبنك التنمية الصينى فى منطقتى أفريقيا وأمريكا، أن السوق المصرية تمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وبوابة الدخول إلى القارة الأفريقية، وهو الأمر الذى يلقى اهتمام من مجتمع الأعمال الصينى، لافتاً إلى حرص البنك لتقديم جميع التسهيلات الائتمانية التى تدعم نمو حركة التجارة، والاستثمار بين مصر والصين خلال المرحلة المقبلة.



كما التقى "قابيل" ساو جيشانج رئيس الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، إذ بحث معه سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والصين في مجال صناعة الغزل والنسيج.



وقال الوزير إن مصر حريصة على التعاون مع رواد صناعة المنسوجات الصينيين للارتقاء بصناعة المنسوجات المصرية، وذلك للنهوض بهذه الصناعة الحيوية والتى تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ضوء الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020.



وأوضح أن اللقاء قد استعرض سبل الاستفادة من الخبرة الصينية في هذا المجال من خلال جذب شركات النسيج الصينية للاستثمار فى مصر سواء من خلال الاستثمار المباشر أو من خلال الدخول فى شراكات مع نظرائهم المصريين، لافتا إلى أن مناخ الاستثمار فى مصر قد أصبح أكثر جذبا الآن من أى وقت مضى، إذ انتهت الحكومة المصرية من إقرار قانون الاستثمار الجديد، والذى يتيح مزايا وحوافز عديدة تجعل من مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودولياً.



ولفت "قابيل" إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات لتعميق صناعة الغزل والنسيج، إذ يتوافر القطن المصرى عالى الجودة، والذى تمت مضاعفة المساحة المنزرعة منه إلى جانب توافر العمالة الفنية المدربة.



ودعا رئيس الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات إلى إيفاد وفد من الشركات الصينية، أعضاء الغرفة المهتمة بالسوق المصرية، بزيارة مصر لبحث فرص التعاون المشترك بين البلدين في قطاع المنسوجات، والوقوف على أولويات واحتياجات الصناعة المصرية في هذا المجال.



و أشار ساو جيشانج، رئيس الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير المنسوجات، إلى أن الغرفة تعد أكبر تجمع للشركات الصينية العاملة في مجال صناعة المنسوجات، إذ يبلغ عدد الشركات أعضاء الغرفة 12 ألف شركة، لافتاً إلى أن الغرفة تولي اهتماماً بالغاً بتطوير عمل شركات المنسوجات في الصين، فضلاً عن تنمية تعاونها التجاري والاستثماري داخل السوق الصينية وخارجه.



ولفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا من مجتمع الأعمال الصينى بالسوق المصرية، خاصة وأنه يمثل محور ارتكاز لعدد من الأسواق العالمية وبصفة خاصة السوقين العربى والإفريقى، مشيراً إلى أنه سيقوم بزيارة مصر قريبا على رأس وفد من الشركات أعضاء الغرفة.



كما التقى المهندس طارق قابيل، جنيفر يجين نائب رئيس مجموعة "إس كى جى" إحدى كبريات الشركات الصينية العاملة فى مجال الأجهزة المنزلية، إذ استعرض اللقاء خطط الشركة المستقبلية للاستثمار فى السوق المصرية.



وقال الوزير إن الشركة تدرس حالياً إنشاء مشروع جديد لها بالسوق المصرية لإنتاج الأجهزة المنزلية، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم جميع المشروعات الصناعية، وذلك في ظل الإستراتيجية التي أطلقتها الوزارة، والتي تستهدف تعظيم نسب المكون المحلى فى المنتجات الوطنية، الأمر الذى يسهم فى تعميق الصناعة المحلية وزيادة قدرتها التنافسية فى السوقين المحلية والخارجية.



وأشار إلى أن مصر تمتلك جميع المقومات والعوامل التي تؤهلها للارتقاء بصناعة الأجهزة المنزلية، خاصة وأنها تمتلك العديد من المصانع العاملة في هذا المجال والتي تستحوذ على نسب كبيرة من السوق المحلية، وتتمتع منتجاتها بتنافسية كبيرة في الأسواق الخارجية.



وأوضحت جنيفر يجين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة" إس كي جي" الصينية العاملة في مجال صناعة الأجهزة المنزلية، أن الشركة بدأت نشاطها عام 2007 وتتعاون مع عدد كبير من المصانع الصينية المتخصصة في مجال إنتاج الأجهزة المنزلية وتسويقها إلكترونياً، مشيراً إلى أن الشركة احتلت عام 2015 المرتبة الأولى في حجم مبيعات الأجهزة المنزلية في الصين إلكترونيا، كما بلغ حجم رأس مال الشركة في عام 2016 نحو 230 مليون دولار، وتقوم بتصدير منتجاتها لأسواق 28 دولة حول العالم من بينها، دول شرق آسيا وشرق أوروبا والولايات المتحدة وإنجلترا.



ولفتت إلى أن الشركة تقوم حاليا بتأسيس مكتب تمثيل لها في مصر بهدف دراسة السوق، وإقامة مراكز صيانة لمنتجاتها في مصر خلال المرحلة المقبلة.

