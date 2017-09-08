اقتصادية قناة السويس تطرق أبواب الشركات الألمانية

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مميش: لقاءات مهمة في 4 مدن ألمانية والانتهاء من إنشاء مركز تدريب فني مع "سيمنس"



نادية صابر:



يتوجه الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعد غد، إلى ألمانيا، على رأس وفد من ممثلي قطاع الاستثمار و الشئون القانونية في جولة ترويجية للمنطقة، واستكمال المحادثات مع بعض الشركات التي تمت خلال زيارته الأخيرة لألمانيا في يونيو الماضي.



وأعلن "مميش" أن هذه الزيارة تأتي في إطار ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الألماني خلال المنتدى الاقتصادي المصري الألماني، والذي عقد في برلين في يونيو الماضي، وشاركت فيه المنطقة الاقتصادية.



وقال إنه سيتم عرض آخر التطورات والأعمال المقامة بالمنطقة على رجال الأعمال الألمان، وكذا كبار المسئولين خلال لقاءات ثنائية بين الجانبين، بجانب عرض الفرص والحوافز الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة سواء في الموانئ أو المناطق الصناعية التابعة، لافتاً إلى جولة لوفد المنطقة الاقتصادية، في أهم مدن ألمانية هي برلين وفرانكفورت وهامبورج وميونيخ، ولقاء كبرى الشركات العاملة في مجال تصنيع السيارات والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.



جاء ذلك خلال لقائه أمس ومجلس مديرين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي بدأ الفريق كلمته فيه بنعي اللواء طه أبو رجيلة، مدير ميناء الأدبية أثناء أداء مناسك الحج، مطالباً الجميع بالوقوف دقيقة حداد، ثم قام المهندس أمير عبد الغفار، رئيس قطاع المشروعات بالمنطقة بعرض جدول الزيارة الخاصة بألمانيا، ومدى أهمية ألمانيا كشريك اقتصادى لمصر.



وتبدأ جولة وفد المنطقة الاقتصادية بزيارة لمراكز التدريب الفني الألمانية، وخاصة في مدينة ميونيخ، للاستفادة ونقل الخبرات الألمانية في تدريب وتأهيل العمالة الفنية إلى مثيلتها بالمنطقة والتي تنشأ قريباً بالتعاون مع سنغافورة وفيتنام.



وفي هذا السياق، أشار "مميش" إلى لقاء مسئولي شركة سيمنس وباور والمراكز التابعة لها والاتفاق على إنشاء مراكز تدريب فنية مماثلة داخل المنطقة، وخاصة تلك المعنية في قطاع صناعة وبناء السفن وتطوير الموانئ.



وأضاف أن هناك دعم تحصل عليه المنطقة الاقتصادية من سلطات ولاية بافاريا الألمانية في شأن تشجيع وتمويل إقامة مراكز تدريب العمالة لتكون قادرة على مواكبة التطور المهني لسوق العمل، وكذلك الارتقاء بالمنظومة الفنية داخل المشروعات الصناعية.



كما يلتقي وفد المنطقة الاقتصادية الذي يضم ممثلي قطاع الاستثمار والمشروعات وممثلي القطاع القانوني، بالشركات العاملة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة الألمانية، إذ أن 80% من الاقتصاد الألماني قائم على عائدات هذه الشركات، وينضم في هذا اللقاء ممثلي البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، لدعم المنطقة في هذا القطاع، إذ تعد مصر النافذة الرئيسية للدول الأوروبية، ومنها للأسواق الإفريقية وما تتمتع به من انضمامها لبعض الاتفاقيات التجارية الحرة.



ويزور وفد المنطقة الاقتصادية، برئاسة "مميش" أكبر معارض للسيارات في فرانكفورت ويبحث سبل التعاون والتفاوض مع مرسيدس بنز للعودة إلى السوق المصرية، كما يلتقي مسئولي ميناء هامبورج للتعرف على الخبرات والفرص التي يمكن تبادلها مع موانئ المنطقة، وخاصة تلك المعنية بالخدمات اللوجيستية وصناعة السفن وإصلاحها.



وفي نهاية الجولة، يلتقي "مميش" وممثلي غرفة التجارة العربية الألمانية، ووفد من رجال الأعمال لبحث التعاون المشترك في عدة مجالات ومشروعات تقام بالمنطقة الاقتصادية.



وأكد "مميش" أن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس السيسي بسرعة إنجاز كافة المشروعات التي يجرى إنشاؤها في المنطقة، معرباً عن سعادته بالخطوات الجادة ومعدلات التنفيذ للأعمال الحالية والتي يقوم بها فريق العمل بالمنطقتين الجنوبية والشمالية.