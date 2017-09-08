الجيزة تستقبل العام الدراسى بـ 19 مدرسة جديدة

مدرسة

بدور إبراهيم



تستقبل محافظة الجيزة، العام الدراسي بـ 19 مدرسة جديدة تدخل الخدمة الشهر الحالي.



وقال اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، إن التكلفة الإجمالية للمدارس تبلغ 73 مليون جنيه وتضم 315 فصلاً مدرسيًا.



وأكد المحافظ، أنه يتم التعاون مع وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للأبنية التعليمية لسرعة الانتهاء من التجهيزات خلال الأيام المقبلة وقبل بدء العام الدراسي.



وأضاف أن المدارس الجديدة تقع بمراكز ومدن الصف والعياط وأطفيح والبدرشين وأبو النمرس والواحات البحرية.



وتقوم المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضي لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول، كما يتم التعاون مع المجتمع المدني للمساهمة في بناء وتجهيز المدارس.



وأوضح الدالي أن المدارس الجديدة تشمل خالد حسنين والعطيات وعثمان بن عفان والسيدة عائشة والشهيد خالد أبو سنة ونجوع العرب والعمدة محمد بدر عكاشة والمنيا بالصف وشريف عناني بالبدرشين والراية بكرداسة والروضة والبليدة بالعياط والقصعة بالواحات البحرية والدكتور إبراهيم بيومي مدكور بأبو النمرس والحرية وحافظ إبراهيم والكداية بأطفيح ويوسف الصديق والفاروق عمر بمنشأة القناطر.