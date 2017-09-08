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رياضة
انطلاق النسخة الـ59 من الدورى المصرى
الجمعة 08 سبتمبر 2017 11:03 ص
الدورى المصرى لكرة القدم
أخر الأخبار
الدورى المصرى لكرة القدم
الأهلى يدافع عن لقبه .. والزمالك فى مهمة استعادة الدرع
11 مدربا يحافظون على مواقعهم.. و7 جدد أبرزهم نيبوشا
على المصرى
تنطلق اليوم الجمعة، النسخة التاسعة والخمسون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، بمشاركة 18 ناديا، عقب صعود الثلاثى الأسيوطى سبورت والنصر والرجاء، وهبوط أسوان والنصر للتعدين والشرقية فى نهاية الموسم الماضى.
واتخذ الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبوريدة، كافة الترتيبات اللازمة لنجاح مسابقة الدوري، وتم الانتهاء من وضع جميع جداول المباريات، ويسدل الستار على المسابقة يوم 14 مايو المقبل.
وكان اتحاد الكرة، قد قام بزيادة عدد اللاعبين الأجانب من ثلاثة إلى أربعة لاعبين، في قائمة كل فريق بالدوري الممتاز، بالإضافة إلى قيد لاعبين من سوريا أو فلسطين واعتبارهما محليين.
ويتوقع أن تشهد نسخة هذا العام، صراع ساخن من أجل الفوز باللقب، وحجز مقاعد المربع الذهبى المؤهل لدورى أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية"، وصراع أخر فى المؤخرة، للمحافظة على البقاء فى دورى الأضواء والشهرة.
وتنطلق مباريات الجولة الأولى اليوم الجمعة، بمباراتين حيث سيلتقي الداخلية مع بتروجيت، والمقاولون العرب مع الرجاء، وتقام غدا السبت، ثلاث مباريات، حيث يلتقي طنطا مع النصر، والاتحاد السكندري مع الإسماعيلي، والإنتاج الحربي مع الزمالك.
وتستكمل مباريات الجولة يوم الأحد، بمواجهة الأسيوطي سبورت مع مصر للمقاصة، والمصري البورسعيدي مع وادي دجلة، والأهلي مع طلائع الجيش، وتختتم المباريات يوم الأثنين بلقاء إنبي مع سموحة.
وكان الزمالك أكثر الأندية، أبراما للتعاقدات فى فترة الانتقالات الشتوية، بعدما ضم 15 لاعبا جديدا، واستغنى عن عدد كبير من اللاعبين، سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة، أبرزهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع اللعب، والذي انتقل إلى الرائد السعودي لمدة عام على سبيل الإعارة.
فيما نجح الأهلى فى ضم 6 لاعبين، وسيغيب قائده حسام غالي، الذي انضم للنصر السعودي، بينما يعود إلى صفوفه صانع اللعب أحمد الشيخ، بعد انتهاء إعارته لمصر للمقاصة.
وتظل المنافسة الأبرز على لقب الدوري بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، خاصة أن الدرع لم يذهب لأحضان أي فريق خارج القطبين منذ 16 عامًا، عندما اقتنص الإسماعيلي اللقب موسم 2001 – 2002 بجيل ذهبي ضم محمد بركات وعبد الحميد بسيوني وسيد معوض وغيرهم من النجوم.
ويطمع الزمالك في استعادة لقب الدوري بعد غياب موسمين، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء، أجرت تغييرات واسعة في الفريق الأبيض، وتعاقدت مع 15 صفقة جديدة مع عودة بعض المعارين مثل حازم إمام وخالد قمر ويوسف أوباما، بقيادة فنية للمدرب المونتينجري نيبوشا الذي تألق مع الفيصلي الأردني.
ويبقى الأهلي الأكثر استقرارًا وبحثًا عن الاحتفاظ بلقب الدوري للموسم الثالث على التوالي مع مديره الفني حسام البدري ورغم رحيل بعض النجوم مثل أحمد حجازي وحسام غالي وعمرو جمال إلا أن الفريق الأحمر تعاقد مع صفقات مميزة منها إسلام محارب وأيمن أشرف والمغربي وليد أزارو وهشام محمد والسوري عبد الله الشامي.
ويبحث "الإيجيبشن ليج"، عن طرف ثالث يشعل المنافسة ويخطف اللقب من أنياب القطبين، بعدما شهد الموسم الماضي منافسة من جانب نادي مصر المقاصة، ولكن حلم التتويج لم يكتمل بالنسبة للفريق الفيومي.
ويدخل المقاصة وصيف النسخة الماضية الموسم الجديد بقيادة فنية جديدة مع مؤمن سليمان، أملاً في المنافسة على اللقب رغم رحيل أحمد الشيخ هداف الفريق، إلا أن الإدارة تعاقدت مع عدة لاعبين متميزين مثل كريم ممدوح، واستعادت الغاني نانا بوكو بعد رحيله للشباب الإماراتي وغيرهم من اللاعبين.
ويتطلع المصري البورسعيدي للمنافسة على اللقب مع مديره الفني حسام حسن، الذي دعم صفوف الفريق بعدة صفقات متميزة على رأسها الثنائي البوركيني بانسيه ومحمد كوفي بجانب الإيفواري شيخ موكورو وأحمد عيد عبد الملك.
ويسعى الإسماعيلي أيضًا لاستعادة روح المنافسة مع مديره الفني الجديد الفرنسي سباستيان ديسابر كما يأمل سموحة بقيادة المدرب التشيكي فرانز شتراكا المنافسة على اللقب.
ولن يعرف الدوري المصري وجوهًا جديدة هذا الموسم في ظل صعود الأسيوطي والرجاء والنصر الذين خاضوا من قبل التجربة في الدوري، وأجرى الأسيوطي تغييرًا فنيًا برحيل مدربه أيمن المزين الذي صعد به وتولى المهمة علي ماهر، كما تولى الرجاء مدرب جديد، وهو خالد القماش بدلاً من نبيل محمود، بينما استمر سيد عيد مع النصر.
وأغلقت فترة الانتقالات الصيفية، فى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، وأتسم الميركاتو المصرى، بالعديد من الصفقات التي خطفت الأضواء بين أندية المسابقة، وشهدت فترة الانتقالات هذا الموسم ظاهرة لافتة برحيل العديد من اللاعبين من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك ما ساهم في تدعيم صفوف العديد من أندية الدوري.
واستفادت 10 أندية في الدوري المصري من تدعيم صفوفها بلاعبين رحلوا عن الأهلي والزمالك في الموسم الجديد، ويبقى فريق الرجاء الأكثر استفادة من رحيل لاعبي الأهلي والزمالك، بعدما تعاقد مع 5 لاعبين من فريق الشباب بالناديين، وضم إلى صفوفه حارس الأهلي الصاعد عمر رضوان على سبيل الإعارة، بجانب استعارة ثلاثي الزمالك يوسف حسن ومحمد رفعت وعلي حسين.
وضم أيضا فريق مصر المقاصة 4 لاعبين من القطبين بعد تجديد إعارة الغاني جون أنطوي مهاجم الأهلي، بجانب التعاقد مع ثلاثي الزمالك محمد مسعد وصلاح عاطف "ريكو" وحسني فتحي.
وضم سموحة ثلاثي الأهلي محمد حمدي زكي ومسعد عوض حارس المرمى بجانب استعارة ناصر ماهر، بينما ضم بتروجيت ثلاثي الزمالك محمد سالم وأحمد جعفر وإسلام جمال، وضم الاتحاد ناشئ الأهلي فوزي الحناوي وثنائي الزمالك رمزي خالد وحسام سلامة "باولو".
وتعاقد طلائع الجيش مع محمد ناصف ظهير أيسر الزمالك واستعار محمد عصام الغندور حارس الأهلي الصاعد، كما ضم المصري البوركيني محمد كوفي مدافع الزمالك، واستعار كريم يحيى مدافع الأهلي الصاعد بينما ضم وادي دجلة ظهير أيسر الزمالك أحمد سمير وتعاقد الإسماعيلي مع إبراهيم عبد الخالق وضم المقاولون لاعب الوسط إبراهيم صلاح.
وشهدت خريطة مدربي الدوري المصري، تغييرات محدودة قبل انطلاق المسابقة، حيث احتفظت أغلب الأندية بمدربيها من الموسم الماضي، واللافت أن بعض الفرق خططت للموسم الحالي منذ نهاية الموسم الماضي، وتعاقدت مع مدربين لتحقيق مركز متقدم.
وقامت 7 أندية من أصل 18 فريقًا، بتغيير جلدها استعداداً لانطلاق مسابقة الدوري المصري، بينما احتفظ 11 مدربًا بمقاعدهم منذ الموسم الماضي، وكانت أبرز التغييرات وأكثرها خطفاً للأضواء، رحيل المدرب البرتغالي أوجوستو إيناسيو عن قيادة الزمالك، وتولي نيبوشا تدريب الأبيض، بعد تجربة ناجحة مع الفيصلي الأردني.
ورحل أيضاً إيهاب جلال عن قيادة مصر المقاصة بعد ارتباط دام 3 مواسم، تطور خلالها أداء الفريق وحصل على وصافة الدوري في الموسم المنصرم، واستعان المقاصة بالمدرب مؤمن سليمان الذي رحل عن قيادة سموحة بعد نهاية الدوري الماضي.
واستعان فريق سموحة، بالمدرب التشيكي فرانز شتراكا المدير الفني السابق للإسماعيلي، ورحل الإسباني خوان ماكيدا عن قيادة الاتحاد ليتولى هاني رمزي قيادة زعيم الثغر، وقرر الإسماعيلي التغيير مجدداً، وتعاقد مع الفرنسي سباستيان ديسابر، مدرب الوداد البيضاوي السابق.
ولجأت إدارة الرجاء، لمدرب جديد بعد صعود الفريق للدوري، واستعانت بالمدير الفني خالد القماش كما تكرر نفس السيناريو مع الأسيوطي سبورت، بعدما تمت الإطاحة بالمدرب أيمن المزين والاستعانة بعلي ماهر.
على النقيض، احتفظ 11 فريقا بالدوري بمدربيها، وعلى رأسها الأهلي "حامل اللقب"، الذي جدد عقد مديره الفني حسام البدري لموسم آخر، بعد أن حصد الثنائية المحلية، كما جدد المصري، عقد مدربه حسام حسن الذي قاده للمركز الرابع بالدوري ووصافة كأس مصر.
وجدد أيضاً وادي دجلة عقد مديره الفني أحمد حسام "ميدو"، كما استمر محمد عودة مع المقاولون العرب، وخالد عيد مع طنطا، وأحمد سامي مع طلائع الجيش، وقررت إدارة الداخلية بقاء علاء عبد العال بعدما أبقى الفريق بالدوري، كما جدد مختار مختار عقده مع الإنتاج الحربي، ونفس الأمر بالنسبة لمحمد يوسف مع بتروجيت، بجانب بقاء طارق العشري مع إنبي، كما احتفظ سيد عيد بقيادة النصر للموسم العاشر على التوالي.
أرقام إحصائيات عن الدورى المصرى
خلال 58 نسخة من بطولة الدوري، سجلت أرقاماً في تاريخ بعض الأندية واللاعبين، وهذه أهم الأرقام من تاريخ "الإيجيبشن ليج" البطولة الأكبر في مصر:
- أول بطولة للدوري المصري كانت موسم 1948/1949 وتوّج الأهلي بها.
- أول هدف في تاريخ المسابقة، أحرزه محمد أمين لاعب الزمالك في المصري البورسعيدي يوم 22 أكتوبر 1948.-
- أول هاتريك في البطولة سجله سعد رستم لاعب الزمالك في شباك المصري يوم 22 أكتوبر 1948.
- أول سوبر هاتريك في البطولة أحرزه السيد عطية "توتو" لاعب الأهلي في شباك الأوليمبي 7 أكتوبر 1949.
- على مدار الدوري حصلت 3 أندية على اللقب بلا هزيمة وهم الأهلي 7 مرات والزمالك مرة والإسماعيلي مرة.
- السيد عطية "توتو" هو أكثر من أحرز سوبر هاتريك في تاريخ الدوري برصيد 3 مرات.
- الأهلي الأكثر تتويجاً بالدوري برصيد 39 بطولة، والزمالك الأكثر حصولاً على المركز الثاني 32 مرة، والإسماعيلي الأكثر حصولاً على المركز الثالث 17 مرة.
- يعد حسن الشاذلى، هو الهداف التاريخى للمسابقة برصيد 173 هدف، أحرزهم جميعا مع الترسانة، يليه حسام حسن برصيد 168 مع خمسة أندية، وهى الأهلى والزمالك والمصرى والترسانة والاتحاد السكندرى.
- لعب من بطولة الدوري 64 نسخة من قبل واكتمل منها 58 نسخة.
- الغاني بابا أركو أكثر الأجانب تهديفاً في تاريخ البطولة برصيد 61 هدفا.
- الإسماعيلي هو أكثر الأندية حصل لاعبوها على لقب الهداف في 11 مناسبة بالتساوي مع الترسانة ويليهم الأهلي والزمالك بذات الرصيد 10 مرات.
- أسرع هدف فى الدورى، سجله حسام سلامة "باولو" لاعب سموحة السابق والزمالك الحالى والمعار للاتحاد السكندرى، فى شباك المصرى، موسم 2015-2016، بعد 11.6 ثانية.
- حسن الشاذلى نجم الترسانة، هو أكثر من سجل هاتريك فى المسابقة، برصيد 10 مرات.
- يملك القطبان الأهلى والزمالك، الرقم القياسى فى عدد المشاركات فى المسابقة، برصيد 58 مرة لكل منها، ولم يغيبا عن البطولة فى أى نسخة، فيما يعد المنصورة أكثر الفرق هبوط فى تاريخ الدورى بثمانى مرات.
- أكثر لاعب توج بطلا للدورى، هو حسام حسن برصيد 14 بطولة، بواقع 11 مرة مع الأهلى و3 مع الزمالك.
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