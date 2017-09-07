القاهرة تقود مكاسب 4 بورصات والدوحة تواصل هبوطها

خالد بدر الدين





تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بصعود 4 بورصات بقيادة القاهرة وهبوط 4 أخرى بنسب طفيفة منها الدوحة التى تواصل خسائرها لليوم الثانى بعد إجازة عيد الأضحى ليهوى مؤشرها إلى أدنى مستوياته منذ يناير 2016.





وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 0.9 % ليتجاوز 13433 نقطة فى القاهرة مع ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات من العشرة الأكثر تداولا في السوق في أكبر حجم للتعاملات منذ حوالي شهر.





وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.8 % ليزداد إلى 7361 نقطة وارتفعت أسعار أسهم الشركات المحورية في خطط الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد ومنها سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) بحوالى 3.3 % وسعر سهم شركة إعمار المدينة الاقتصادية 3.6 % وزاد سعر سهم البنك الأهلي التجاري أكبر مصرف مدرج في المملكة 2.5 % .





وارتفع مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 3644 نقطة رغم صعود سعر سهم مجموعة جي.إف.إتش المالية 4.9 % وكذلك مؤشر بورصة البحرين بنسبة أكثر قليلا بلغت حوالى 0.3 % ليتوقف عند 1316 نقطة.





وتراجع مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.1 % للجلسة الثانية هذا الأسبوع لينزل إلى 8675 نقطة بعد أن خسر مؤشرها أكثر من 1.3 % في اليوم الأول للتداول بعد عطلة الأضحى التي استمرت أسبوعا .





وهبط مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.3 % ليصل إلى 6897 نقطة وكذلك مؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4 % لينخفض إلى 5047 نقطة بينما خسر مؤشر سوق مال أبوظبى العام نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4454 نقطة..