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رياضة
رسميًا.. باكمانى ماهلامبى يوقع للأهلي 4 سنوات
الخميس 07 سبتمبر 2017 07:57 م
باكمانى ماهلامبى
أخر الأخبار
باكمانى ماهلامبى
علي المصري
وقع الجنوب إفريقي باكمانى ماهلامبى لاعب بيدفيست ويست، للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة أربعة مواسم، بدءًا من الموسم المقبل 2017-2018، بعدما أتفقت إدارة الأهلي برئاسة المهندس محمود طاهر، مع ناديه علي شرائه مقابل 1.3 مليون دولار، مع نسبة 15% من إعادة بيعه.
وحضر ماهلامبى إلى مقر النادي بالجزيرة مساء اليوم الخميس، وتواجد في مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب "مختار التتش"، وسيحصل اللاعب على 300 ألف دولار في الموسم الأول، و325 في الثاني، و350 في الثالث، و400 في الرابع.
واجتاز ماهلامبي الكشف الطبي الذي خضع له في أحد المستشفيات، بمعرفة الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، الذي أطلع على نتيجة التحاليل والأشعة الخاصة باللاعب؛ للتأكد من سلامة موقفه الطبي، قبل توقيع العقود.
وأشار اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي، أنه بعد اجتياز ماهلامبي الكشف الطبي بنجاح، سيتم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد قبل غلق باب القيد في لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة.
ويعد ماهلامبي الصفقة السادسة للأهلي هذا الموسم، بعد أيمن أشرف، وإسلام محارب، وهشام محمد، والمغربي وليد أزارو، والسوري عبد الله الشامي.
ويضم الأهلي بين صفوفه ثلاثة لاعبين أجانب، هم المغربي وليد أزارو، والتونسي علي معلول، والنيجيري جونيور أجاي، وسيصبح ماهلامبي الأجنبي الرابع في صفوف فريق الكرة بالقلعة الحمراء.
وخاض ماهلامبى مع فريقه السابق بيدفيست 32 مباراة في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث تمكن من إحراز 10 أهداف وصناعة 10 آخرين.
و يجيد الدولي الجنوب أفريقي، اللعب فى مركز صانع الألعاب والجناح الأيسر، ويرتدى القميص رقم ٢٧ مع فريق بيدفيست، ويتميز بالسرعة والتسديد، خلال الساعات المقبلة.
على المستوى الدولي خاض ماهلامبى مباراة واحد مع المنتخب الأول في جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى 5 مباريات بقميص المنتخب الأولمبي ومباراتين مع منتخب الشباب.
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