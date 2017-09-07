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سيـــاســة
الخارجية : الكونجرس الأمريكي لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن المساعدات لمصر
الخميس 07 سبتمبر 2017 07:19 م
المتحدث باسم الخارجية
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المتحدث باسم الخارجية
خاص
قال المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، مساء اليوم الخميس، أن الكونجرس الأمريكي مازال في مرحلة التداول الداخلي بين مجلسي النواب والشيوخ حول قانون الاعتمادات الخارجية لميزانية عام 2018، ولم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية في هذا الشأن حتي الآن
جاء ذلك بحسب بيان للخارجية ردا علي استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول صحة ما نشرته بعض وسائل الاعلام بشأن قرار لجنة بمجلس الشيوخ تخفيض جزء من المساعدات الأمريكية لمصر في عام 2018
وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمناً المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية في ميزانية 2018 دون أيه تخفيضات، إلا أن اللجنة المناظرة في مجلس الشيوخ طالبت بإدخال تخفيضات على البرنامج، وبالتالي فإن الأمر ما يزال قيد التداول بين مجلسي الشيوخ والنواب وفقا للإجراءات المتبعة
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