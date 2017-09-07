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15.9 مليار جنيه تعاقدات شركات التأجير التمويلي
الخميس 07 سبتمبر 2017 06:40 م
الرقابة المالية
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الرقابة المالية
الرقابة المالية: جى بى تتصدر النشاط ..وهيرمس بين الكبار
أحمد الدسوقى
أبرمت شركات التأجير التمويلى عقوداً بقيمة 15.9 مليار جنيه خلال الـ 7 الأشهر الاولى من العام الحالى، مقارنة بـ 12.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتهامن العام الماضى ، وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية .
وفى المقابل انخفض عدد العقود التى تم إبرامها خلال الـ 7 شهور الاولى من العام الحالى لتسجل 1085 مقارنة بـ 1454 عقداً خلال الفترة ذاتها من العام الماضى .
واستحوذت العقارات والأراضى على 69% من العقود التى تم إبرامها، فى حين استحوذت خطوط الإنتاج وسيارات النقل على 14% من العقود بواقع 7% لكل منهما، بينما تم توجيه 6.9% فقط من العقود للمعدات الثقيلة .
من ناحية أخرى قال تقرير المالية، إن شركة جى بى للتأجير التمويلى، تصدرت النشاط خلال الـ 7 أشهر الأولى من العام الحالى عبر استحواذها على 11.7% من السوق بعد إبرامها عقودًا بـ 1.870 مليار جنيه .
وأشار إلى أن "تكنوليس" للتأجير جاءت فى المرتبة الثانية بحصة سوقية بلغت 11.4% خلال الفترة ذاتها بعد ابرامها عقودًا بـ 1.815 مليار جنيه .
ولفت التقرير إلى أن كوربليس للتأجير جاءت فى المرتبة الثالثة بعد إبرامها عقودا بـ 1.810 واستحواذها على حصة سوقية قدرت بـ 11.3%، مشيرا الى ان المجموعة المالية هيرمس والتوفيق احتلتا المرتبة الرابعة والخامسة على الترتيب، بحصة سوقية 9.3% للأولى، و8.8% للثانية.
التأجير التمويلى
الرقابة المالية
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