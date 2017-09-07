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ثقافة وفنون
ترشيح نجوم FM لجائزة بيج أبل ميوزك أوورد
الخميس 07 سبتمبر 2017 06:28 م
نجومFM
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نجومFM
محمد فتحى
رُشحت إذاعة "نجوم إف.إم" للحصول على جائزة "بيج آبل ميوزك أوورد" العالمية كأفضل إذاعة فى الشرق الأوسط، وسيقام حفل توزيع الجوائز فى شهر أكتوبر المقبل.
وجاء حيثات اختيار إذاعة "نجوم إف.إم" حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للجائزة، لأكثر من سبب أهمها وصول الإذاعة لنسبة استماع يوميا وصلت إلى 30 مليون شخص وهو رقم لم يتحقق فى أى إذاعة عربية، فضلا عن تواصل مع مستميعها بكل الطرق سواء من خلال تطبيق الهاتف أو من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر".
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