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بورصة وشركات
القلعة تتصدر قائمة الأسهم الأعلى تداولا
الخميس 07 سبتمبر 2017 05:24 م
شركة القلعة للاستشارات المالية
أخر الأخبار
شركة القلعة للاستشارات المالية
منى عبدالباري
احتل سهم القلعة للاستشارات المالية، صدارة قائمة الأسهم العشرة الأكثر نشاطا من حيث قيمة التداول، اليوم الخميس، بقيمة 155.7 مليون جنيه، عند مستوى 1.33 جنيها.
وجاء سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة في المرتبة الثانية، من حيث الأسهم الأكثر نشاطا من حيث قيمة التداول بتداولات قيمتها 68.64 مليون جنيه، تلاه سهم المصرية للمنتجعات السياحية بقيمة تداولات 65.35 مليون جنيها.
وتذيل قائمة الأسهم العشرة أسهم البنك التجاري الدولي، و مصر الجديدة للإسكان والتعمير، و بالم هيلز للتعمير بقيم تداولات 39 مليون جنيه و 33 مليون جنيه و 31.7 مليون جنيه على الترتيب.
وسجلت تداولات الخميس 1 مليار جنيه من خلال التداول على أسهم 183 شركة، عبر 27.3 ألف صفقة منفذة، واستحوذ المصريون على 69.39% من إجمالي التداولات بينما استحوذ الأجانب على 10.66%، والعرب على 10.96% .
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