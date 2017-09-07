EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
تخصيص شباك واحد بإدارة التجنيد للمقيمين بالخارج
الخميس 07 سبتمبر 2017 05:12 م
الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع
أخر الأخبار
الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع
ولاء البري:
صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، علي تقديم الخدمات التجنيدية للمصريين فى الخارج، عبر منفذ مخصص لهم بنظام الشباك الواحد داخل إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك فى إطار التواصل مع المصريين فى الخارج، واستجابة لطلب وزارة الدولة للهجرة بهذا الخصوص، وفى ضوء الحرص على ربط المواطن المصري بالخارج بوطنه الأم.
شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى افتتاح المكتب، بحضور رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ومدير إدارة التجنيد والتعبئة، وقدمت الشكر للقائد العام للقوات المسلحة علي الدعم والتيسيرات المقدمة للمصريين في الخارج، ومنها الخدمات المقدمة على الموقع الإليكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة .
واستمرارا للتيسيرات تدفع وزارة الدفاع لجان عسكرية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المقيمين بالخارج، بمنحهم شهادة المعاملة التجنيدية فى أماكن تواجدهم، والرد على جميع الاستفسارات التجنيدية هاتفيا، وعلي الموقع المخصص لذلك .
كما ستقوم وزارة الهجرة بنشر دليل التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج علي مواقع الوزارة، لتسهيل إطلاع المواطنين بالخارج عليها، والاستفادة من التيسيرات والخدمات المخصصة لهم.
سيـــاســة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا