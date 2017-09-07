تخصيص شباك واحد بإدارة التجنيد للمقيمين بالخارج

الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع



ولاء البري:



صدق الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، علي تقديم الخدمات التجنيدية للمصريين فى الخارج، عبر منفذ مخصص لهم بنظام الشباك الواحد داخل إدارة التجنيد والتعبئة، وذلك فى إطار التواصل مع المصريين فى الخارج، واستجابة لطلب وزارة الدولة للهجرة بهذا الخصوص، وفى ضوء الحرص على ربط المواطن المصري بالخارج بوطنه الأم.



شاركت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج فى افتتاح المكتب، بحضور رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ومدير إدارة التجنيد والتعبئة، وقدمت الشكر للقائد العام للقوات المسلحة علي الدعم والتيسيرات المقدمة للمصريين في الخارج، ومنها الخدمات المقدمة على الموقع الإليكترونى لإدارة التجنيد والتعبئة .



واستمرارا للتيسيرات تدفع وزارة الدفاع لجان عسكرية قضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين المقيمين بالخارج، بمنحهم شهادة المعاملة التجنيدية فى أماكن تواجدهم، والرد على جميع الاستفسارات التجنيدية هاتفيا، وعلي الموقع المخصص لذلك .



كما ستقوم وزارة الهجرة بنشر دليل التجنيد للمصريين المقيمين في الخارج علي مواقع الوزارة، لتسهيل إطلاع المواطنين بالخارج عليها، والاستفادة من التيسيرات والخدمات المخصصة لهم.

