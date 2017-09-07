Health&Wealth تتعاقد مع مصر للتأمين أول أكتوبر

مصر للتأمين



مروة عبد النبى



كشف الدكتور جلال رشوان، العضو المنتدب لشركة "Health&Wealth" لإدارة برامج الرعاية الطبية، عن إبرام شركته عقد تعاون مع شركة مصر للتأمين أول أكتوبر المقبل، يقضى بإسناد شركته عقود طبى جماعى لصالح الأخيرة.



وأكد رشوان أن شركته تتفاوض مع عدد من كبرى شركات التأمين بالقطاع الخاص، تم حسم التعامل مع واحدة منها، وهى شركة "رويال" للتأمينات العامة.



وأشار رشوان إلى أن شركته تقدم عدة خدمات لشركات التأمين، منها إدارة وثائق وبرامج الرعاية الطبية ومعالجة تطبيق حدود التغطية ونسب التحمل واستبعاد النفقات غير المغطاة وإدارة شبكة مقدمى الخدمة الطبية والتأكد من توافق الخدمات المقدمة للمنتفعين مع حاجاتهم الطبية فضلآ عن سداد مستحقات مقدمى الخدمة الطبية وضمان منع الاستخدام غير المبرر من العملاء أو مقدمى الخدمة الطبية.



وأضاف أن شركته تقدم حلولا تستهدف خفض النفقات الإدارية للشركة وتوفير النفقات اللوجيستية اللازمة لإنشاء قاعدة بيانات إلكترونية، مع توفير البيانات الإحصائية ومعلومات تسعير الخدمات والدعم الإكتوارى.



وقال إن شركته تقدم تغطية التأمين الطبى التى تشتمل على العيادات الخارجية والمستشفيات والعلاج الطبيعى والأدوية والحمل والولادة وخدمات الآشعة ومعامل التحاليل والعلاج عن بعد وخدمات الإخلاء الطبى.



ولفت إلى أن شركته تستهدف جلب 20 مليون جنيه أقساطًا تأمينية فى العام الأول، بالإضافة إلى استهداف 100 ألف مستفيد خلال الفترة نفسها، علاوة على جلب الشركة أقساطًا تقترب من 5 ملايين جنيه خلال الـ4شهور الأولى من التواجد الفعلى بالسوق المصرية.



ويتوزع هيكل ملكية Health&Wealth بنسبة 65% كرأسمال عربى مقابل 35% لنظيره المصرى، ومن المعروف أنه تم الترخيص لشركة Health&Wealth برأسمال 50 مليون جنيه، المدفوع منه 5 ملايين.



وأكد رشوان التقدم إلى هيئة الرقابة المالية لعمل شركة تأمين طبى متخصصة فور إقرار مشروع قانون التأمين الجديد بالبرلمان.