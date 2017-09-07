إحالة رئيس مجلس إدارة غاز مصر للتقاعد

لبلوغه سن المعاش





رجب عزالدين

أعلنت شركة غاز مصر، عن إحالة المهندس محمد أحمد محمود إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إلى التقاعد.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "تمت إحالة رئيس مجلس الإدارة للتقاعد اليوم الخميس، لبلوغه السن القانونية للإحالة إلى المعاش، وسيتم إقرار ذلك فى أول مجلس إدارة يتم انعقاده".

وكلفت غاز مصر الأسبوع الماضى شركة مباشر للاستشارات المالية للقيام إعداد دراسة للقيمة العادلة للسهم وذلك بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.

وطلبت الهيئة العامة للرقابة المالية من شركة غاز مصر في 8 أغسطس 2017، تكليف أحد المستشارين الماليين المستقلين لإعداد دراسة قيمة عادلة خلال شهر من تاريخه، على إثر الارتفاعات التي شهدها السهم بالفترة الماضية.

وصعد سهم غاز مصر خلال شهر أغسطس لأعلى مستوياته منذ الإدراج، بعد مقترح الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية،وألغت ادارة البورصة التعاملات التى تمت على السهم على مدار أكثر من ثمانى جلسات متتالية.