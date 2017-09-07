احتياطي الصين يتجاوز 3.092 تريليون دولار

علم الصين

خالد بدر الدين:



تضخم احتياطي النقد الأجنبي في الصين خلال شهر أغسطس الماضى بحوالى 11 مليار دولار ليتجاوز إلى 3.092 تريليون دولار، وذلك للشهر السابع على التوالي بما يتفق بدرجة كبيرة مع توقعات السوق، إذ ساعد تطبيق حكومة بكين القواعد التنظيمية الأشد وتزايد ضعف الدولار على الاحتفاظ برأس المال تحت السيطرة.



وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 19 مليار دولار، لتزداد إلى 3.1 تريليون دولار وإن كانت احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت فى الصين بحوالى 24 مليار دولار في يوليو الماضى.



وذكرت وكالة رويترز أن هذه هي أول مرة تقفز فيها احتياطيات النقد الأجنبي الصينية لسبعة شهور متتالية، منذ يونيو عام 2014 كما أنه قفز إلى أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي.



وساهم تباطؤ محلوظ في خروج رأس المال، وهو ما يعد أحد أهم عوامل المخاطرة في الصين في تعزيز الثقة في اقتصادها في العام الحالي قبيل تغيير مهم في القيادات السياسية الشهر المقبل.



واستنزفت الصين نحو 320 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي العام الماضي، لكن الين تراجع بنحو 6.5 % مقابل الدولار الصاعد وهو أكبر انخفاض سنوي له منذ عام 1994.



وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي الصينية، وهي الأكبر في العالم دون مستوى ثلاثة تريليونات دولار في يناير الماضى، لأول مرة منذ حوالى 6 أعوام، مما أثار مخاوف السوق من أن بكين قد تخفض قيمة عملتها لتخفيف الضغط.



لكن اليوان زاد بأكثر من 6.5 % مقابل الدولار منذ بداية العام مقابل الدولار معوضا بذلك جميع خسائر عام 2016 و زاد في أغسطس وحده 2.1 % مقابل الدولار فى أفضل أداء شهري منذ عام 1994 ويوم الخميس الماضى، تجاوز 6.5 يوان مقابل الدولار لأول مرة منذ مايو من العام الماضى.