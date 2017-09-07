EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
بالصور.. عملاء المصرية يحجزون خطوط المحمول بالساحل
الخميس 07 سبتمبر 2017 03:02 م
عملاء المصرية
أخر الأخبار
عملاء المصرية
المال – خاص
حصلت "المال" على صور من طوابير حجز العملاء، لخطوط محمول المصرية للاتصالات بالساحل الشمالى.
ومن المقرر أن تقدم الشركة المصرية خدمات المحمول، منتصف الشهر الجارى، تحت كود يحمل رقم 0155 لتتحول بذلك إلى مشغل اتصالات متكامل يقدم لعملائه خدمات الموبايل والأرضى والإنترنت فائق السرعة.
وعلمت "المال" أن الشركة تتيح للعملاء حجز شرائح المحمول بأصل بطاقة الرقم القومى.
يذكر أن المصرية للاتصالات، كانت أولى الشركات التى وقعت على بنود تراخيص خدمات المحمول والجيل الرابع للاتصالات 4G، فى سبتمبر الماضى، بقيمة 7.08 مليار جنيه نصفها بالجنيه، والنصف الآخر بالدولار، وسددت منها 5.2 مليار جنيه، مع تقسيط المتبقى على 4 سنوات.
ومن المقرر أن تقدم الشركة خدمات الموبايل عبر شبكة اتصالات مصر بنظام التجوال المحلى فى 6 مدن هى القاهرة، والإسكندرية، والأقصر، وأسوان، وشرم الشيخ، والغردقة، كمرحلة أولى لحين بناء شبكاتها التى ستعمل بتكنولوجيا 4G.
المصرية للاتصالات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا