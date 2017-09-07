تجميع الأقطان

55 مليون جنيه إيرادات الشركات التابعة تقفز بالأرباح 147% خلال 2016





مصطفى طلعت:





كشف القوائم المالية غير المجمعة لشركة العربية لحليج الأقطان عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2017، عن ارتفاع صافي الأرباح إلى 70.4 مليون جنيه، مقابل، 28.5 مليون جنيه، العام السابق بنسبة نمو في الأرباح بلغت 147 %.



وأرجع يوسف المحمدي، مدير علاقات المستثمرين بالعربية لحليج الأقطان، نمو صافي الأرباح إلى ارتفاع إيرادات الشركات التابعة لتبلغ 55 مليون جنيه، وعلى رأسها شركتي النيل الحديثة ومطاحن مصر العليا.



وأشار إلى أن شركته نجحت في حلج 283 ألف قنطار تمثل 40% من إجمالي المحصول المعد للحلج، والبالغ 700 ألف قنطار مقارنة بإجمالي 169 ألف قنطار تمثل 16% من إجمالي المحصول بزيادة 67% عن العام السابق.



ويتبع "النيل للأقطان" عدة شركات هي النيل الحديثة والإسكندرية للغزل والنسيج والشركة المصرية للغزل والنسيج، وشركة كابو، كما تستثمر الشركة في شركتي مطاحن مصر العليا وشركة مدينة نصر.



وتعقد الشركة جمعيتها العمومية 30 يونيو الجاري للنظر في القوائم المالية عن العام المنتهي، كذلك مقترح توزيع الأرباح المقدم، بالإضافة إلى اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للعام المالي 2016-2017.



ويبلغ رأس المال المصدر للعربية حليج 1.3 مليار جنيه، موزعة علي 264.8 مليون جنيه، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.